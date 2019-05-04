İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Haber alma özgürlüğüne vurulan bu darbe karşısında bütün dünya kamuoyunun tepkisini en güçlü şekilde vermesini bekliyoruz"

04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:02