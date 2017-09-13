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İşsiz kalan Microsoft çalışanlarına AP desteği

- AP Genel Kurulu, Microsoft’un Finlandiya'nın Nokia şirketini satın aldıktan sonra kurduğu Microsoft Mobile Oy şirketinde çalıştıktan sonra işsiz kalan bin kişinin iş aramalarına yardım etmek için 3,5 milyon avro kaynak sağlanması yönündeki yasa tasarısını onayladı.

İşsiz kalan Microsoft çalışanlarına AP desteği

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), işsiz kalan bin Microsoft Mobile Oy çalışanına 3,5 milyon avro mali destek verme tasarısını kabul etti.

AP Genel Kurulu, bugünkü oturumunda, Microsoft’un Finlandiya'nın Nokia şirketini satın aldıktan sonra kurduğu Microsoft Mobile Oy şirketinde çalıştıktan sonra işsiz kalan bin kişinin iş aramalarına yardım etmek için 3,5 milyon avro kaynak sağlanması yönündeki yasa tasarısını onayladı.

Tasarı, 600 evet, 83 hayır ve 9 çekimser oyla kabul edildi.

Verilecek iş bulma yardımıyla, eski Microsoft çalışanlarının bireysel kariyer hizmeti alması, mesleki eğitim programlarına katılması ve ücretli eğitim imkanlarından yararlanması sağlanacak.

Söz konusu işten çıkarmalar, üretimin daha düşük maliyetli bölgelere kayması nedeniyle yaşanmıştı.

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APAvroAvrupa ParlamentosuMali DestekMicrosoft
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