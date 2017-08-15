İşsizlik geriliyor

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak, 3 milyon 225 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,8 puan yükselerek yüzde 10,2 oldu.

İşsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre ise 0,3 puan geriledi. Söz konusu oran, nisanda yüzde 10,5 seviyesinde bulunuyordu.

Mayısta tarım dışı işsizlik, 0,9 puanlık artışla yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2,4 puanlık artışla yüzde 19,8'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 0,8 puanlık artışla yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 47,7'ye yükseldi

İstihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 621 bin kişi artarak 28 milyon 488 bin kişi oldu, istihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 47,7'ye yükseldi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 37 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 584 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,6'sı tarım, yüzde 18,9'u sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 54'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Mayısta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün 0,4 puan, inşaat sektörünün 0,2 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0,9 puan arttı.

İş gücüne katılım oranı yükseldi

İş gücü, mayısta 2016'nın aynı dönemine göre 950 bin kişi artarak 31 milyon 713 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 72,6, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33,9'a ulaştı.

Mayısta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 34,2 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artışla yüzde 22,4'e yükseldi.

Muhabir: Mustafa Çalkaya,Merve Özlem Çakır, Mehtap Yılmaz, Seval Ocak Adıyaman