İşsizlik rakamları

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ekonomide büyümenin istihdamda artışa yansımaya başlamasının sevindirici bir gelişme olduğunu bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, ağustosta işsizlik oranının geçen yıla göre yüzde 11,3'den yüzde 10,6'ya gerilediğini, son bir yılda 1 milyon 355 bin istihdam artışı olduğunu belirtti.

Tarımın 193 bin, imalat sanayisinin 153 bin, inşaat sektörünün 243 bin, ticaret sektörünün 195 bin, konaklama ve yeme-içme sektörünün 87 bin, idari destek hizmetlerinin 183 bin istihdam artışı yarattığını vurgulayan Çetin, "Ekonomide büyümenin istihdamda artışa yansımaya başlaması sevindirici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Çetin, genç işsizlik sorununun devam ettiğine dikkat çekerek, bu konuda yeni önlemler ele alınması gerektiğini vurguladı.

Geleceğin güvencesi gençlerin iş sahibi olması için eğitim, staj, çıraklık ve ustalık sisteminde gerekli değişikliklerin hızla yapılması gerektiğini belirten Çetin, gençlerin liseden başlayarak girişimciliğe, yeni teknoloji alanlarında beceri kazanmaya yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

