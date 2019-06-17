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"İşsizlik yakın gelecekte düşmez"

Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart 2019 işsizlik verilerini değerlendirdi. İşsizliğin işgücüne katılım oranındaki artış ve istihdamdaki azalış nedeniyle yükseldiğini söyleyen Ataman, “Yakın gelecekte işsizlikte düşüş beklemek olası gözükmüyor” dedi.

"İşsizlik yakın gelecekte düşmez"
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Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart 2019 işsizlik verilerini değerlendirdi. Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısının 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ceylan Ataman, “İşsizlik oranı 4 puanlık artışla yüzde 14,1; tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık artışla yüzde 16,1 olarak gerçekleşti” dedi.

İşsizlikteki artışın istihdam edilenlerin sayısındaki düşüşten kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Ceylan Ataman “Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi azalmış. Bu demektir ki, işyerleri kapandığı için işçi çıkarmalar oldu veya işyerleri çalışan sayısını azaltma yoluna gittiler” diye konuştu.

Çalışmak isteyen sayısı arttı

İşsizlikteki artışın bir diğer nedeninin de işgücüne katılma oranındaki artış olduğunu dile getiren Ceylan Ataman şunları söyledi:

“İşgücü bir önceki yılın aynı dönemine göre 630 bin kişi artmış durumda. Daha fazla kişi çalışma isteği göstermesine rağmen ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin daraldığı anlaşılıyor. Mart 2019 döneminde bir önceki döneme göre kayıt dışı çalışmanın 1,5 puan artarak yüzde 33,9 seviyesine yükselmesi de işsizliğin yarattığı baskıyı ortaya koyması bakımından önemli.”

Her dört gençten biri işsiz

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranının 7.5 puanlık artışla yüzde 25,2’e yükselmesini de ilk işini arayanlar için piyasa koşullarının son derece olumsuz olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirdi. Ceylan Ataman, “Bir yılda 1 milyon 334 bin yeni işsiz yaratılması, ekonomideki kırılganlığın somut bir göstergesidir. Bugünkü tablodan yakın bir gelecekte işsizlikte bir düşüş beklemek olası gözükmüyor” ifadesini kullandı.

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