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İşsizlik yüzde 12.9 oldu

Türkiye'de, 2018'de tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,9 oldu. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 549 bin kişi artarak 28 milyon 738 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 47,4'e ulaştı

İşsizlik yüzde 12.9 oldu
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ANKARA (AA) - Türkiye'de, geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 12,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 2018" verilerine göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,5, kadınlarda yüzde 13,9 olarak hesaplandı.
Geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,5 puanlık azalışla yüzde 20,3'e gerilerken,15-64 yaş grubunda oran 0,1 puanlık artışla yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 549 bin kişi artarak 28 milyon 738 bin kişiye, istihdam oranı da 0,3 puan artışla yüzde 47,4'ye yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 29,4 olarak belirlendi.
Tarım sektöründe çalışan sayısı 167 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 717 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin yüzde 18,4'ü tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8, sanayi sektörünün payı 0,6 puan artarken, tarım sektörünün payı 1 puan, inşaat sektörünün payı 0,5 puan azaldı.
İş gücü, geçen yıl 32 milyon 274 bin, iş gücüne katılım oranı yüzde 53,2 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,7, kadınlarda ise yüzde 34,2 olarak gerçekleşti.
Geçen yılın iş gücü istatistiklerine ilişkin bazı göstergeler şöyle:
2018İşsizlik oranı (yüzde)11İşsiz (bin kişi)3.537Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)12,9Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 20,3İstihdam (bin kişi)28.738İstihdam oranı (yüzde)47,4İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,2

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
TÜİKİşgücü İstatistikleri2018
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