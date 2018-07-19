ISTAC ile İSTA'dan işbirliği

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Türkiye'de tahkimin geliştirilmesi amacıyla hakemlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması, hakemlik etiğinin yerleştirilmesi, üyelik ve bağlantı ağlarının genişletilmesi ve tahkim davalarında hakem atamaları gibi birçok alanda işbirliği esaslarını içeriyor.

ISTAC'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve İSTA Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Gün'ün imzaladığı protokolle, iki kurum işbirliğine gitti.

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da, bu ortak çaba ve girişimlerin İstanbul'un uluslararası tahkim merkezi olmasına katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tahkimin gelişmesi ve yaygınlaşması açısından kurumlar arası işbirliğine büyük değer veriyoruz. ISTA ile imzaladığımız protokol, bu anlamda atılan somut adımlardan birini oluşturuyor. ISTAC nispeten yeni bir merkez ancak kısa sürede çok ciddi aşama kaydetti. Merkezimiz dava başvurularıyla adım adım etkinliğini artırırken, önümüzdeki 5 sene içinde gururla izleyeceğimiz gelişmelerin de nüvelerini attık. Bunlardan ilki kamu ile ilişki kurmaktı. Şimdi Başbakanlık Genelgesi ve Kamu İhale Kurumu mevzuatındaki değişiklikle kamu kesimi de tahkimi benimsedi ve kullanıyor. Bu yeni düzenlemelerle 20 senelik mesafe aldık ve bunun birkaç sene içinde dava sayımıza da yansımasını bekliyoruz. Ayrıca özel sektörden Merkezimize çok önemli destekler oldu."

Türkiye'de tahkim konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Akıncı, imzalanan protokolle de tahkim alanında ciddi çalışmaları olan bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği sürecini başlattıklarını bildirdi.

Akıncı, işbirliği zemininde birlikte üretilecek projelerin, Türkiye'de tahkimin gelişmesine önemli katkılar sunacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızın da sağlayacağı destekle İstanbul uluslararası bir tahkim merkezi olduğunda, bunun değeri parayla ifade edilemeyecek boyutta olacaktır. Türkiye dendiğinde bir tahkim merkezi ve adalet dağıtılan bir yer hatırlanıyorsa bundan daha önemli bir değer olamaz." ifadelerini kullandı.

İSTA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün, Türkiye'de tahkimin gelişmesi için birlikte önemli projeleri uygulamaya hazırlandıklarını, 40 senedir kamu ve özel sektörün mutabık olduğu tek projenin ISTAC olduğunu aktardı.

Tahkim merkezlerinin gelişmesi açısından ihtisas kuruluşlarının önemli olduğunu belirten Gün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul tahkim Merkezi tüm paydaşların katılımı sonucu büyük bir heyecanla kuruldu. Bu heyecan hızlı bir ivmeye dönüşerek yaklaşık üç yıl içinde ISTAC'ı uluslararası arenada tavsiye edilen tahkim merkezlerinden biri haline getirdi. Dolayısıyla 40 senedir kamu ve özel sektörün mutabık olduğu tek proje ISTAC'tır. Bu dönemde İSTA da Türkiye'de tahkim dünyasını bir araya getiren bir platform olarak, ihtisas alanına ilişkin kalifikasyon kriterlerinin altyapısını oluşturdu. Ayrıca tahkim uygulayıcıları arasında benimsenen etik kurallar yayınladı.

Türkiye'den pek çok uyuşmazlık için başka uluslararası tahkim merkezlerinde çözüm aranıyor. Bunların Türkiye'ye gelmesi herkese faydalı olacak. Bunu yapabilmek için de birlikte çalışmamız lazım. Bunun için en önemli basamak ISTAC ile hayata geçti. Şimdi bu işbirliği ile İstanbul'un tahkim yeri olarak gelişmesi için bir araya geliyoruz. Derneğimizin ilk önemli faaliyeti olarak imzaladığımız bu protokol, Türkiye'nin tahkim alanındaki hedeflerini gerçekleştirme yolunda iki kurumun işbirliğini kurumsallaştırıyor."

ISTAC ve İSTA arasındaki protokol, Türkiye'de tahkimin geliştirilmesi amacıyla hakemlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması, hakemlik etiğinin yerleştirilmesi, üyelik ve bağlantı ağlarının genişletilmesi ve tahkim davalarında hakem atamaları gibi birçok alanda işbirliği esaslarını içeriyor.

Her iki kurum, ISTAC'ın uluslararası kabul gören bir tahkim merkezi ve İstanbul'un da tercih edilen bir tahkim yeri olarak tanıtılması, Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da tahkim uzmanlığının geliştirilmesi hedefiyle ortak projeler uygulamayı planlıyor.



























