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İstanbul 3. Havalimanı'nda çalışmalar rekor hızda sürüyor

- Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir: - "İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren İstanbul 3. Havalimanı'nı açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnanılmaz bir hızla, bir dünya rekoru hızıyla çalışmaları sona erdirmeye gayret ediyoruz" - "Personel alımlarını yapmaya başladık, devam ediyoruz ve onları eğitiyoruz. Oradaki elektronik sistemler, bagaj sistemleri, yolcuya yapılacak servisler ve bütün sistemlerle ilgili çalışacak arkadaşlar bir taraftan eğitim alıyorlar"

İstanbul 3. Havalimanı'nda çalışmalar rekor hızda sürüyor

BURSA (AA) - MUSA ÖZTÜRK - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren İstanbul 3. Havalimanı'nı açmayı planladıklarını belirterek, "Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnanılmaz bir hızla, bir dünya rekoru hızıyla çalışmaları sona erdirmeye gayret ediyoruz." dedi.
Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanında inşaat çalışmalarının hızlı ilerlediğini söyledi.
Havaalanı inşaatında gece gündüz çalışıldığını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:
"İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren İstanbul 3. Havalimanı'nı açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnanılmaz bir hızla, bir dünya rekoru hızıyla çalışmaları sona erdirmeye gayret ediyoruz. İnşallah şu anda mani gözükmüyor. 29 Ekim 2018 tarihinde de havalimanımızı açmış olacağız."
Burayı çalıştıracak, işletecek sistemi kurmaya çalıştıklarını dile getiren Özdemir, "Onunla ilgili personel alımlarını yapmaya başladık, devam ediyoruz ve onları eğitiyoruz. Oradaki elektronik sistemler, bagaj sistemleri, yolcuya yapılacak servisler ve bütün sistemlerle ilgili çalışacak arkadaşlar bir taraftan eğitim alıyorlar. İnşallah açılışa kadar da bu eğitimler devam edecek ve açılış günü de bütün personelimiz hazır olacak." dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Özdemir, "Sayın Başbakanımız geçen hafta Çanakkale'ye geldiğinde bizim şantiyemizi ziyaret etti, çalışmaları denetledi ve çalışma hızının ne olduğunu, neler yaptığımızı kendisi gördü. Çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah dünyanın en uzun köprüsünü de hizmete sunacağız." diye konuştu.
- "Turizmde daha iyi bir yıl geçireceğimizi görüyoruz"
Turizmde en kötü yılın 2016 olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:
"2017 yılının turizm sezonunda 33 milyon turist ülkemize geldi. Belki 2015'i yakalayamadık ama artık yaralarımızı sardık ve 2017'yi turizm açısından da iyi bir yıl olarak geçirdiğimizi söyleyebilirim. Fakat şunu söyleyeyim 2018 yılı için görünen rakamlar bizi daha da umutlandırıyor. Daha iyi bir yıl geçireceğimizi görüyoruz. İnşallah son yıllardaki, 2015 yılındaki en iyi turizm rakamlarını da 2018 yılında yakalayacağımızı tahmin ediyoruz."

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Bursaİstanbul 3. HavalimanıLimak Holding
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