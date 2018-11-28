“İstanbul'a gelecek 200 milyon kişiye ayakkabı satmalıyız“

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yeni açılan İstanbul Havalimanı sayesinde 200 milyon insanın İstanbul'dan ulaşım sağlayacağını belirterek, "Bu bizler için büyük bir avantaj. Ulaşım sağlayacak bu 200 milyon insana ayakkabı satma hedefimizin olması lazım." ifadelerini kullandı.

CNR Holding'in açıklamasına göre, Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün en büyük buluşması olan ve alanında dünyadaki en büyük iki fuarından biri olma özelliği taşıyan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), CNR Expo Yeşilköy'de kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Her yıl iki kez düzenlenen ve 60'ıncısı gerçekleştirilen fuarda, taban, ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, deri ve suni deri ürünleri gibi sektöre dair tüm teknoloji ve ürünleri görücüye çıktı.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV), Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile düzenlenen fuar, Türk ayakkabı yan sanayisinin tüm profesyonellerini tek çatı altında buluşturuyor.



- "İhracatta rekor kıracağız"



Fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, fuarın devamlılığının sektörün ne kadar verimli olduğunu gösterdiğini belirterek, ayakkabı sanayisinin köklü ve vizyonu açık bir sektör olduğunu, 500 milyon çift ayakkabı üretim kapasitelerinin bulunduğunu ancak 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Daha yüksek vizyonlara ulaşmaları gerektiğini aktaran Gülle, ayakkabı sektörünün bütün bileşenleriyle gerçekleştirecekleri çalışmalarla, uzun vadeli vizyon planıyla sektörü daha üst seviyelere taşıyacaklarını vurguladı.

Gülle, kasımda ülke ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırılacağını belirterek, şu ifadeleri kulandı:

"Sene sonunda 170 milyar dolar ihracat gerçekleştirilecek. Bütün sektörleri geliştirmek hepimizin amacı. Yeni açılan İstanbul Havalimanı da bütün sektörlerde sıçrama yaşattı. 200 milyon insan buradan ulaşım sağlayacak, bu da bizler için büyük bir avantaj. Ayakkabı sektörünün çok önemli projeler yapması gerekiyor. Yeni açılan İstanbul Havalimanı sayesinde 200 milyon insan İstanbul'dan ulaşım sağlayacak, bu da bizler için büyük bir avantaj. Ulaşım sağlayacak bu 200 milyon insana ayakkabı satma hedefimizin olması lazım. Bunu yapacak sanayimiz var. Ayakkabı sanayi sektöründe en büyük pazarımız olan Rusya'ya ihracatta yüzde 100 artış içerisindeyiz. Türkiye'den ayakkabı almak isteyen firmalar görüşlerini açıkça beyan etti."



- "Ayakkabıda kullanılan ithal malzeme oranı geriledi"



CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren, 450'nin üzerinde katılımcının yeni ürün ve teknolojilerinin sergileneceği fuarı 20 bin sektör alıcısının ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.

Fuarda ziyaretçilerin yeni ürünlerle buluşmasının, katılımcı firmaların da tanıtımlarını en etkili şekilde yapmaları ve iş hacimlerini artırmalarının hedeflendiğini anlatan Erem, Türkiye'nin dört bir yanından, toptan ve perakende ayakkabı üretim faaliyetlerinde bulunan binin üzerinde firmanın yöneticilerinin VIP davetli programı kapsamında fuara geldiği bilgisini verdi.

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Ömer Kadir Arpacı, dünyanın 6. büyük üretim kapasitesine sahip Türkiye'nin ihracatını mutlaka 2-3 milyar dolara çıkarmaları gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 15 seneyi baz alırsak ayakkabıda kullanılan ithal malzeme oranı yüzde 60'lardan günümüzde yüzde 8-10'lar seviyelerine düştü. İşlenmiş malzeme olarak yan sanayinin de ithal girdisini yüzde 30 oranında hesaplayabiliriz. Sonuç olarak ayakkabı üretimi tam olarak yerli ve milli üretimdir. 60'ıncısını yapacağımız fuarımızın bol bereketli ve yüksek ihracat imkanları sağlayabilecek bir şekilde geçmesini temenni ediyorum."