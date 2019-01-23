İstanbul Akvaryum'dan çocuklara karne hediyesi

İSTANBUL (AA) - Sömestre sonuna kadar karnesini alıp gelen çocuklar İstanbul Akvaryum'u indirimli fiyatlarla gezebilecek.

İstanbul Akvaryum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklar tatil boyunca 55 lira yerine 40 lira, ebeveynleri ise 85 lira yerine 70 liraya akvaryumu gezme fırsatı bulacak.

Çocuklara karne hediyesi olarak sunulan indirim hediyesi ile çocuklar, İstanbul akvaryum'da Türkiye'nin ilk soğuk iklim penguenleri, ilginç türlerde dev köpekbalıkları, vatozlar, timsahlar ve dünyanın en büyük kemirgenleri olan kapibaraları görme fırsatı yakalayacak.

Verilen bilgiye göre, dünyanın en büyük tematik akvaryumu olarak 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek kutup penguenlerine de ev sahipliği yapıyor.

"Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi" programı kapsamında yeni gelen 11 yeni soğuk iklim pengueni ile beraber 23 soğuk iklim penguenine ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum'u ziyaret eden çocuklar ve aileleri, orada bulunan canlıların beslenme saatlerini gözlemleyebilecek.

Çocuklar, ana tankta yer alan hemşire köpekbalıkları, vatozlar, orfozlar ve diğer canlıların, pazartesi günleri hariç her gün saat 11.00'da, kum kaplanı köpekbalıklarının Çarşamba ve Pazar günleri saat 14.30'da, penguenlerin her gün 14.00-14.45 saatleri arasında, Cüce Kayman timsahlarının ise cumartesi günleri saat 16.00'da olan beslenmelerine tanıklık edebilecek.







