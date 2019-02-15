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İstanbul Altın Rafinerisi'nden "Venezuela altınlarına" ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - İstanbul Altın Rafinerisi AŞ (İAR), Venezuela Merkez Bankasından altın alındığına dair basında çıkan iddiaları reddetti.İAR'dan yapılan açıklamada, basında yer alan İAR'ın Venezuela Merkez Bankasından altın...

İstanbul Altın Rafinerisi'nden
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Altın Rafinerisi AŞ (İAR), Venezuela Merkez Bankasından altın alındığına dair basında çıkan iddiaları reddetti.

İAR'dan yapılan açıklamada, basında yer alan İAR'ın Venezuela Merkez Bankasından altın aldığına dair iddiaları tamamen reddettiği bildirildi.

"Venezuela'nın değersiz banknotlarını nasıl altına dönüştürdüğü" konulu makale ve "Venezuela Merkez Bankasının artisan altınlarını direkt olarak Türk rafinerilerine satması" ve bu alıcılar içerisinde "İstanbul Altın Rafinerisi"nin de bulunduğuna dair beyanatla ilgili olarak yanlış anlaşılmaları önlemek ve konuyu netleştirmek istendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Altın Rafinerisi'nin söz konusu iddia ile ilgili Venezuela Merkez Bankası ile herhangi bir ticaretinin, alım satımının veya tedarikinin olmadığı gerçeğinin altını kuvvetle çizmek ve konuya açıklık getirmek isteriz. İstanbul Altın Rafinerisi, OECD, LBMA ve COMEX'in önerileri ve yaptırım listeleri doğrultusunda maksimum hassasiyetle ve en yüksek uluslararası mevzuata uyum standartlarında faaliyetini sürdürmektedir. Uluslararası yetkililer ve LBMA'yı bu iddialar hakkında bilgilendirdik ve konuyu netleştirmek için tüm paydaşlarımızla iletişim halindeyiz."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Altın RafinerisiVenezuela
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