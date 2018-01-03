İstanbul Avrupa yakası elektrik tüketimi

ANKARA (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından İstanbul Avrupa yakasında geçen yıl elektrikte en yüksek tüketimin 15 Şubat'ta, en düşük tüketimin ise 1 Eylül'de gerçekleştiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul Avrupa yakasında elektrik tüketiminin geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 26 milyar 643 milyon kilovatsaate ulaştığı belirtildi.

Geçen yılki Kurban Bayramı tatilinin İstanbul'da tüketimi düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıl içinde tüketim rekoru 15 Şubat Çarşamba günü kırıldı. Söz konusu tarihte İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte Avrupa yakasında elektrik tüketimi patlama yaparak günlük 91 milyon 497 bin kilovatsaatle yılın zirve noktasını gördü. 2017'de 10 güne uzayan Kurban Bayramı tatilinde adeta boşalan İstanbul'da elektrik tüketimi de dip yaptı. 1 Eylül Cuma günü elektrik tüketimi 42,3 milyon kilovatsaat ile en düşük seviyeyi gördü. Zirve nokta olan 15 Şubat 2017 tarihi baz alındığında, 1 Eylül günü elektrik tüketiminde yüzde 53,2'lik bir düşüş gözlendi. Aylık bazda bakıldığında ise 2017 yılında en yüksek elektrik tüketimi 2 milyar 528 milyon kilovatsaat ile ocak ayında gözlendi. İkinci en yüksek tüketim 2 milyar 392 milyon kilovatsaat ile aralık ayında yaşandı. Yıl içinde elektrik tüketiminin en düşük olduğu ay haziran oldu. Haziranda tüketim 1 milyar 982 milyon kilovatsaat ile yılın en düşük seviyesine gerilerken, bu harekette Ramazan Bayramı'nın da etkisi yüksek oldu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit de abonelerin tüketim alışkanlıklarını yakından izlediklerini ve iş planlarını buna göre yaptıklarını ifade etti.

Elektrik dağıtım şirketleri için kış aylarının daha sıkıntılı geçtiğini vurgulayan Yiğit, "Bizler bu dönemlerde meteorolojiden gelen haberlere göre sahadaki ekiplerimizin sayısını artırıp yoğun kar ve fırtına günleri öncesinde alarm durumuna geçeriz. Yine yaz aylarında aşırı sıcaklarda klima kullanımı nedeniyle tüketim artışına karşı tedbirlerimizi önceden almak üzere çalışma yaparız. Bu sırada geçmiş yıllardaki tüketici davranışları da bize yol gösterir." değerlendirmesinde bulundu.