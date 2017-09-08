İstanbul, Aydın ve Rize borsaları YÖREX'e birlikte katılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsası 13-17 Eylül'de Antalya’da düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarına (YÖREX) beraber katılacak.

Üç ticaret borsasından yapılan ortak açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi düzenlenecek YÖREX'te, İstanbul, Aydın ve Rize ticaret borsaları yöresel ürünlerini ortak stantla sergileyecek.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ve Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenecek fuarın ülke ekonomisi için önem arz ettiğini belirterek, "Coğrafi işaretli ürünler Türkiye’de hem yerel kalkınma ve tarım, hem de ihracat için büyük bir önem taşıyor. Bugüne kadar tescil edilen 209 adet ürün olsa da potansiyelin 2 bin 500 civarında olduğu biliniyor." bilgilerini verdi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ise, "Yöresel zenginliklerimizi hem ülke genelinde hem de Avrupa Birliği nezdinde koruma altına almak amacıyla Aydın Kestanesi için Türk Patent Enstitüsünden tescil aldık ve Avrupa Komisyonuna başvuruda bulunduk. Yöremize özel ayırt edici özelliğe sahip diğer ürünlerimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." bilgilerini verdi.





- "Rize kavurmasında coğrafi işaret alabilmek için çalışma başlattık"





Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan da, Türkiye'nin tarımsal üretim bakımından bereketli bir ülke olduğunu anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemizin her bölgesinde iklime uygun çok değerli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bundan dolayı ülkemiz dünyada tarım ürünleri bakımından kendi kendine yetebilen ender ülkelerden biridir. Tüm bu tarım ürünleri çeşitliliğini tarımın başkenti Antalya’da YÖREX fuarında bir arada tanıtılması ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Özellikle ülkemize özgü patenti alınmış coğrafi ürünlerde bu fuarlar sayesinde artış görülmektedir. Rize Ticaret Borsası olarak Rize Çayı ve Rize kavurmasında coğrafi işaret alabilmek için çalışmalar başlattık, bu yılın sonunda inşallah patenti almayı planlıyoruz. "

Açıklamada verilen bilgilere göre, Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek fuar, yöresel lezzetlerle, organik besin tutkunlarını bir araya getirecek, bölgesel ürünler hakkında farkındalığı artıracak.



