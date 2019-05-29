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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğrencilerinden LÖSEV’e anlamlı bağış

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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğrencilerinden LÖSEV’e anlamlı bağış
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İSTANBUL(AA) - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi grafik tasarım öğrencileri LÖSEV’e tasarımlarını bağışladı.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre lösemi hastası çocukların anneleri tarafından tasarlanan ve LSV Dükkan’da satışları gerçekleşen, Umut Bebek, Reklam Bebek, Ayşe Bebek ve Kalp Tutan Bebek tasarımlarına Grafik Tasarım öğrencileri ambalaj tasarım çalışmalarını tamamladı.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı bölümü ve Plato Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım programı iş birliği ile ortaya çıkan tasarımlar büyük beğeni topladı. Tamamen doğal ve geri dönüşüme uygun malzemeler kullanan öğrenciler kutu tasarımlarıyla çocuklara başka oyunlar da vadediyor.

Bir tasarım aynı zamanda bebek evi olarak kullanılabilirken bir diğer tasarım ise açıldığında uçurtma olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AyvansarayLösemi
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