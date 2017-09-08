İstanbul'da moda rüzgarı esecek

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Başkanlığını Hikmet Tanrıverdi'nin yaptığı İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) organizasyonunda, "Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul" etkinliğiyle eş zamanlı olarak 9-16 Eylül'de "İstanbul Moda Haftası Hazır Giyim Alım Heyeti" programı gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul", bu yıl 12-15 Eylül'de İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenecek. Söz konusu etkinlikle eş zamanlı olarak, bakanlığın koordinasyonunda ve İHKİB organizasyonunda, 9-16 Eylül'de "İstanbul Moda Haftası Hazır Giyim Alım Heyeti" programı yapılacak.

Tanıtım ve organizasyon giderleri ile katılımcı yabancı alıcıların ulaşım ve konaklama masraflarının, bakanlık tarafından yüzde 50 desteklendiği "İstanbul Moda Haftası Hazır Giyim Alım Heyeti" programı kapsamında, AB ülkeleri (İtalya, Fransa, Yunanistan, Danimarka, Hollanda, Almanya, Portekiz), Ortadoğu ve Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Lübnan, İsrail) ile Rusya ve Azerbaycan'dan yaklaşık 140 yabancı alıcı, alım heyetine katılan toplam 33 firmayla ikili iş görüşmesi gerçekleştirecek.