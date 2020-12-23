İstanbul'da mülk edinme rehberi yayınlandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte mülk edinmek isteyen yabancılar için atağa kalktı. Bu kapsamda ayrimenkulde yatırım süreçlerini anlatmak, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara yol göstermek amacıyla İstanbul'da Mülk Edinme Rehberi (Property Buying Guide: Istanbul) yayınladı. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) katkılarıyla hazırlanan rehber, İngilizce basılan ve uluslararası yatırımcı için Arapça, Fransızca, Çince, Rusça ve Farsça olmak üzere 6 dilde bilgi broşürleri ile zenginleştirildi.

İstanbul'un gayrimenkul imkanlarını, gayrimenkule yatırım yapmanın cazibesini ve kazandıran taraflarını göstermeyi amaçladıklarını dile getiren İstanbul ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Orta Doğu'dan Çin'e, Rusya'dan İran'a geniş bir coğrafyayı hedeflediklerinin söyledi. Avdagiç, İTO olarak salgın döneminde de İstanbul'un küresel bir cazibe merkezi olarak öne çıkmasını sağlamak amacıyla yeni ve kapsamlı faaliyetler yürüttüklerini anlattı.



GİGDER'in katkılarıyla hazırladıkları rehberin de bu faaliyetlerden birisi olduğunu aktaran Avdagiç, "Bu rehber, yatırımcıların sadece mülk edinme ile ilgili sorularına cevap vermiyor. Aynı zamanda onları taleplerine göre yönlendiriyor. Bu niteliğiyle de yabancı yatırımcıların mülk edinmelerine kolaylık sağlayacak bir kaynak olma özelliğine sahip." değerlendirmesinde bulundu.



Avdagiç, ocak-kasım döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 393 bin adet konut satıldığını belirterek, 2019'da bu rakamın 1 milyon 349 bin olarak gerçekleştiğini, 11 ayda geçen yılın geçildiğini, koronavirüse rağmen satışların devam ettiğini ve ekonomiye güç verdiğini bildirdi.



Yabancıya satışın da sürdüğünü ve bunda vatandaşlık hakkı teşvikinin önemli bir katkısının olduğunu aktaran Avdagiç, "Yabancılara 2019'da 45 bin 483, bu yılın 11 ayında ise 36 bin 385 konut satıldı. Bu da bize, pandemi kısıtlarına rağmen yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin sürdüğünü gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Şekib Avdagiç, ayrı ayrı yaptıkları inceleme sonucunda rehbere "Verilerle Türkiye", "Türkiye'de Mülk Sahibi Olmak ve Yatırım Aşamaları", "Uluslararası Bankacılık İşlemleri", "Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak", "Türkiye'de Yatırım ve Proje Fırsatları", "Yatırım Fırsatları Sunan Sektörler ve Büyük Projeler" bölümlerini eklediklerini anlattı.



Broşürlerin dağıtılıp dağıtılmadığına ve bu materyallere nasıl ulaşılacağına dair soru üzerine Avdagiç, fiziki olarak belirli kurum ve kuruluşlara, kişilere bu broşürleri ulaştırdıklarını söyledi.

Ancak fiziki olarak herkese bu materyallerin ulaştırılmasının çok mümkün olmadığını dile getiren Avdagiç, "Sosyal medya ve internet siteleri üzerinden bağlantı veriyoruz. Yurt dışında da çok sayıda siteden rehberlerimize ulaşılabilecek." diye konuştu.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal da, İstanbul'da Mülk Edinme Rehberi'nin, Türkiye'nin 6 milyar dolar olan yabancıya gayrimenkul satışını 2023'te 15 milyar doların üzerine çıkarma hedefinde tanıtım açısından önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi.



GİGDER olarak 2020 başında Türkiye'nin uluslararası gayrimenkul yatırımları alanındaki potansiyelini dünyaya doğru anlatmak ve itibarını uluslararası arenada yükseltmek hedefiyle yola çıktıklarını anımsatan Akbal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Türkiye Tanıtım Grubu, ihracatçı sektörlerin dünya çapında markalaşmasına katkı sağlamak hedefiyle bir dizi çalışmaya imza atmış, 'GoTurkey' de Türkiye'nin kültür ve turizm değerlerini tek bir çatı altında sunmak hedefiyle bir dijital platform olarak tasarlanmıştı. Biz de GİGDER olarak bu önemli stratejiyi gayrimenkul ihracatına uyarlamak ve onu aynı hedefe odaklandığımız değerli sektör paydaşlarımızla birlikte zenginleştirmek için harekete geçtik."



Ömer Faruk Akbal, İTO ile gayrimenkul pazarını yurt dışı alıcı ve yatırımcılar ile buluşturacaklarını, sektörü A'dan Z'ye kapsayan ve her türlü bilgi ve kanuni düzenlemeyi barındıran bir dijital platform olan "Home Turkey Home" projesini oluşturduklarını, tanıtımı yapılan rehberin de bu projenin ilk adımı olduğunu söyledi.



GİGDER olarak rehbere içerik ve know-how desteği sağladıklarını dile getiren Akbal, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün, Türkiye'de uluslararası yatırımcılara satılan her 100 gayrimenkulden yaklaşık 20'si üyelerimiz tarafından gerçekleştirilirken, gelecek 10 yılın yol planını çiziyoruz. Doğru ve etkin bir tanıtımla, dünyada 400 milyar dolarlık değere ulaşan uluslararası gayrimenkul yatırım pazarında Türkiye'nin ilk 5 pazar arasına girmesini hedefliyoruz."