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İstanbul'da “sağlığa zararlı“ 15 bin oyuncak ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince, İpsala-Kocaeli-İstanbul hattında gerçekleştirilen operasyonda, sağlığa zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 saat ele geçirildi

İstanbul'da “sağlığa zararlı“ 15 bin oyuncak ele geçirildi
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ANKARA (AA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince, İpsala-Kocaeli-İstanbul hattında gerçekleştirilen operasyonda, sağlığa zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 saat ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İpsala'dan Türkiye'ye girerek Kocaeli-Dilovası Gümrük Müdürlüğüne gelen bir araç, ülkeye giriş yaparken yükünün "hediyelik eşya" olarak ifade edilmesine karşın, gümrük idaresine "kumaş kırpıntısı" şeklinde beyanda bulunulması üzerine takibe alındı.
Ekiplerce gerçekleştirilen incelemede, beyan edilen kumaş kırpıntısının antrepoda olduğu görülmesine rağmen, aracın bir gün önce Kocaeli'nde bir depoya uğradığı belirlendi. Deponun yanında bulunan bir işyerine ait güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, araçtaki güvenlik mührünün koparılarak eşyaların 2 kamyonla depodan çıkarıldığı, başka araçla depoya getirilen kumaş kırpıntılarının da tıra yüklendiği, daha sonra koparılan mührün yapıştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, araçtan boşaltılarak kamyonlara yüklenen eşyaların götürüldüğü İstanbul'daki depoya, operasyon gerçekleştirildi. Depoda hiçbir denetim ve kontrolden geçmemiş, sağlığa zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 kol saati ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıIstanbulGümrük Muhafaza Ekipleri
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