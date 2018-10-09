İstanbul'dan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'da tam destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile ilgili olarak, “Alınan önlemleri, fiyatlar üzerindeki spekülatif ataklara karşı güven çıpası olarak görüyorum. Program reel sektörün artan maliyet enflasyonuna karşı kalıcı çözümler getiriyor.” ifadelerini kullandı.



Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada programın özellikle gıda enflasyonu ve KDV iadeleri gibi ekonomideki kronik sıkıntılara karşı kalıcı çözümler getirdiğini belirtti.

Bunu memnuniyet verici bulduklarını aktaran Avdagiç, bu program ile piyasadaki çarpıtılmış algı ve yükseliş beklentisinin önüne set çekilmiş olduğunu dile getirdi.

Avdagiç, öngörülebilirliğin arttığını belirterek, "Gündemimizi faiz, döviz ve enflasyon üçlüsünden çıkarıp üretim, ihracat ve istihdama doğru değiştirmemizde bu adımlar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Şu anda yeni bir fiyat dengesi kurulduğuna da değinen Avdagiç, programda yer alan önlemlerin hayata geçmesiyle talep ve arz yeniden makul bir fiyat seviyesinde buluşacağını vurguladı.

Avdagiç, ayrıca kurdaki geri çekilme devam ettikçe bu fiyatlamaya da yansıyacağını aktardı.



Fiyat istikrarı sağlamanın toplumun tamamının görevi olduğunu belirten Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız son yaşanan gelişmeleri ekonomik saldırı olarak niteledi. Dolayısıyla ekonomik saldırının olduğu yerde milli bir seferberliğin olması zorunludur. Sayın bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Mücadele Programı da milli seferberliğin temel taşıdır. Zira hükümetimiz, firmalarımız, milletimiz topyekun elini taşın altına koymuştur. Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok, KDV iadesi ödemeleri yıl sonuna kadar yapılacak. Ayrıca zora girip işçi çıkarmayı planlayan işletmeler desteklenecek. Bunların hepsi iş dünyamız için çok kıymetli tedbirler. Biz de İstanbul İş dünyası olarak Enflasyonla Mücadele Seferberliğinde üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz."



-"Kararlı şekilde yapmamız gereken mücadele, enflasyona karşı olmalıdır"



İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da "Tüm paydaşların el ele mücadelesi enflasyona karşı set oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülke olarak bugün ekonomik alanda en kararlı şekilde yapılması gereken mücadelenin enflasyona karşı olması gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Çünkü temeli olan ve anlaşılabilir maliyet baskılarının çok ötesinde; adeta bir fırsat istismarına dönüşebilecek fiyat hareketleri, enflasyonist sürecin tetiklenmesinde çok olumsuz bir katkı faktörüdür. Öte yandan üretime dayalı bir ekonomiye odaklanmanın mücadelesini verdiğimiz bir dönemde enflasyonun yükselişe geçmesi, toplumsal refahımız için ulvi gördüğümüz bu mücadeleyi sekteye uğratacaktır. Bu nedenle içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde ekonomimizin gerek kamu, gerekse özel sektör ana dinamiklerinin bu konudaki kararlı ve samimi duruşları; başta psikolojik olarak dahi olsa, kontrolsüz ve piyasaları tedirgin edecek bir riskin önünde set oluşturacaktır. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' bu sorunla birlikte mücadeleyi içermesi açısından önemli. Enflasyonla mücadelede başarıya giden yolda tüm paydaşların el ele vererek dayanışma sergilemesini ekonomimiz ve üretim hayatımız için destekliyoruz."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise enflasyonla mücadelenin sürdürülebilir ekonomik büyüme bakımından büyük önem taşıdığını aktardı. Fiyat istikrarının sağlanmasının üretimin sağlıklı ve öngörülebilir bir şekilde sürmesi için vazgeçilmez bir durum olduğunu dile getiren Gülle, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan önlemlerin enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda ekonominin beklediği güçlü etkiyi yaratacağına inanıyorum.

Bu durum, Türk lirasında da istikrarın oluşmasını ve biz ihracatçılar açısından rekabet gücü sağlayan en önemli faktörlerden biri olmaya devam edecek. Açıklanan programın ihracat odaklı olmasını da bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Programın başarıya ulaşması için tüm sektörlere ve hatta toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşüyor. Bunun bilincinde olan ihracatçılar olarak, biz de bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir azimle yerine getirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği (DERSİAD) Başkanı Mustafa Çınar da DERSİAD olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programını destekediklerini ve üyelerini bu program kapsamında, yüzde 10 indirim ve katma değeri yüksek ürünlere yoğunlaşmaya davet ettiklerini belirtti.

Topyekün yapılacak bu mücadelede tüm iş insanlarının elini taşın altına koyması gerektiğini dile getiren Çınar, "Hepimizin önceliği vatandaşımızın kazanması ve ülkemizin birlik beraberlik içinde şahlanarak yoluna devam etmesi olmalı. Vatandaşın kazandığı yerde mutlaka ekonomi de canlanacaktır. " ifadelerini kullandı.









