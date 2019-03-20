Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon mersin reklam dünya
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı

İstanbul, dünyanın göz bebeği

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Çolak, "İstanbul, dünyanın göz bebeği ve güzel bir mimari yapısı var." dedi.

İstanbul, dünyanın göz bebeği
banner17

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen "Vernakuler Mimarinin Modernizme Etkisi" konulu konferansta konuşan Çolak, ülke ve şehirlerin yaşanabilir hale gelmesinde mimarlığın çok önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul'un dünyanın göz bebeği ve güzel bir mimari yapısı olduğunu belirten Çolak, "Birçok ülke ve şehri gezdiğinizde yerleşim yapısı ve mimarisine bakıldığında 'burada yaşarsam daha mutlu olurum' dediğiniz olmuştur. Genç mimarlar olarak gittiğiniz yerde, bulunduğunuz coğrafyaya yakışır yapılar oluşturursanız insanlara mutlu ve huzurlu yaşam alanları sağlamış olursunuz." ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık İngilizce Bölümü Başkanı Doç. Dr. Soner Şahin de konferansta, Amerika ve Türkiye'deki akademisyenler ile deneyimli mimarların vernakuler yöresel mimari ile modern mimari arasındaki ilişkiyi ele alacağını bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Nişantaşı Üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5