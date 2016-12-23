Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

İstanbul Finans Merkezi için kritik adım atıldı

- Başbakan Yardımcısı Canikli başkanlığında ilk kez toplanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu, Merkezin inşasıyla ilgili çalışmaları gözden geçirdi - Kurul, ayrıca Merkeze ilişkin kanun tasarısına yönelik çalışmaların ocak ayı sonuna kadar tamamlanarak bir sonraki toplantıya hazır hale getirilmesi kararı aldı

İstanbul Finans Merkezi için kritik adım atıldı

ANKARA (AA) - İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu, Merkezin inşasıyla ilgili çalışmaları gözden geçirdi. Kurul ayrıca Merkeze ilişkin kanun tasarısına yönelik çalışmaların ocak ayı sonuna kadar tamamlanarak bir sonraki toplantıya hazır hale getirilmesi kararı aldı.
Başbakan Yardımcılığı makamından yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında ilk kez toplandı ve Uluslararası İstanbul Finans Merkezinin fiziki ve yasal alt yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıya, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ile Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş ve TOKİ Başkanı Ergün Turan ile ilgili Bakanlıkların yetkilileri katıldı.
Açıklamada, toplantıda ele alınan konulara ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin inşası ile ilgili çalışmalar gözden geçirilmiş, konu ile ilgili TOKİ Başkanlığı tarafından bir sunum yapılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Uluslararası Finans Merkezinde yer alan kuruluş ve bankaların yapacakları işlemlerin aylık periyotlarla izlenmesine karar verilmiştir. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Kanun Tasarısının hazırlanması için yapılan ön çalışmalar gözden geçirilmiş, konu ile ilgili Maliye Bakanlığı tarafından bir sunum yapılmıştır. Bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların yasal düzenleme ile ilgili çalışmalarını ocak ayı sonuna kadar tamamlayarak ikinci koordinasyon kurulu toplantısında sunuma hazır hale getirilmesi kararlaştırılmıştır."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikliİstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.