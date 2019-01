İstanbul Havalimanı'na taşınma mart itibarıyla tamamlanacak

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın idealin, hayalin, büyük düşünmenin hayat bulmuş şekli olduğunu belirterek, "Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart ayı itibarıyla inşallah tamamlanmış olacak." dedi.

Turhan, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki beş operasyonel tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli kurumlarından olan THY'nin, milletin gurur abidesi İstanbul Havalimanı'nda hizmetlerini yürüteceği tesisleri açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk havacılık tarihinden bahseden Turhan, 1933'te istikbalin göklerde olduğu bilinciyle kurulan THY'nin 86 yıldan beri göklerde kanat çırptığını söyledi.

Turhan, AK Parti hükümetlerinin sivil havacılığa verdiği önemden ve açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'ndan bahsederek, Türk sivil havacılığının son 16 yıllık dönemde yaptıkları uygulama, düzenleme ve icraatlarla küresel ölçekte bir güç haline geldiğini anlattı.

THY'nin sivil havacılıktaki 16 yıllık değişim, dönüşüm ve başarı hikayesinin en anlamlı meyvesi olduğunu dile getiren Turhan, bugün, THY'yi yuvasına yani en çok yakıştığı yere, İstanbul Havalimanı'na, bu dinamikler ışığında taşıdıklarını söyledi.

Turhan, "THY artık tüm dünyayı kanatları altına alma uçuşuna, İstanbul Havalimanı merkezli devam edecek. Eminim başta 52 bin THY çalışanı olmak üzere, milletimizin her bir ferdi bununla gurur duymaktadır." diye konuştu.

Dünya genelinde havacılıkta yolcu ve kargo taşımacılığında sağlanan ilerlemelerden bahseden Turhan, havacılık faaliyetlerinin bugün dünyada ulusal ve bölgesel kalkınmanın yanında, küresel gelişmenin, kalkınmanın en önemli unsurlarından biri haline geldiğini bildirdi.



- "Sektörün cirosu 11 kat arttı"



Turhan, bu kapsamda yaptıkları çalışmalara değinerek, bugüne kadar yaptıkları havacılık yatırımının 56 milyar lirayı aştığını vurguladı.

Havacılık alanında, dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme kaydettiklerini belirten Turhan, 34 milyon olan yolcu sayısının 210 milyonu aştığını, hedeflerinin 450 milyon yolcuya ulaşmak olduğunu bildirdi.

Turhan, yolcu sayısında Avrupa'da 4'üncü, dünyada 10'uncu sıraya yükseldiklerini kaydederek, "Taşınan yük miktarı 4 milyon tona yaklaştı. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 205 bini buldu. Sektörün cirosu 11 kat artırarak 110 milyar liraya çıktı." dedi.

Daha yapacakları çok iş olduğunu dile getiren Turhan, havacılığın geleceğine ilişkin beklentileri paylaştı.

Turhan, "Bu noktada THY'ye ve siz değerli çalışanlarına çok büyük işler düşüyor. THY, şu an ki yaş ortalaması ile Avrupa'nın en genç filolarından birine sahip. Filosuna ekleyeceği yeni uçaklarla, hizmet kalitesinde zamana yenik düşme riskini bertaraf edecektir. Nihai hedefimiz, tüm dünyayı THY’nin kanatları altına almak ve ülkemizi sivil havacılığın kalbi haline getirmektir." diye konuştu.



- "İstanbul aktarma ve transfer merkezi olacak"



Turhan, İstanbul Havalimanı'nın idealin, hayalin, büyük düşünmenin hayat bulmuş şekli olduğunu belirterek, "Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart ayı itibarıyla inşallah tamamlanmış olacak." dedi.

Burasının 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olacağını dile getiren Turhan, İstanbul Havalimanı sayesinde şehrin doğu ile batı, kuzey ile güney ülkeleri arasında aktarma ve transfer merkezi olacağını söyledi.

Turhan, Türkiye'nin havacılıkta geldiği yerin adeta bir destan olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu destanın en önemli aktörü şüphesiz THY'dir. Bu destanın değerli olmasının bir nedeni de THY'nin bu başarıyı küresel ligde elde etmiş olmasıdır. Bu ligde rekabet edip de başarıyı yakalamak takdir edersiniz ki her babayiğidin harcı değildir. İnanıyorum ki THY başarılarına hız kesmeden devam edecektir. İnşallah bu tesislerde yürütülecek başarılı hizmetlerle THY, tez zamanda dünyada bilinirlikte ikinci sıradan ilk basamağa çıkacaktır. 30 milyar doları aşan ekonomik değer büyüklüğüne ulaşacaktır, çalışan sayısını 52 binden, 100 binlere çıkaracaktır. Bu hedeflere ulaşmak için hükümet olarak bayrağımızı göklerde taşıyan THY'mize her türlü desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın. Bunlar da demek oluyor ki THY'nin kanatları daha da büyüyecek, küresel marka değeri çok daha yukarılara tırmanacaktır. "

Öte yandan Bakan Turhan'ın konuşması sırasında sahnede duran bir hostes aniden yere yığıldı. Turhan, konuşmasını bir süre keserek, fenalaşan hostese yardım edilmesini istedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hostesin durumunun iyi olduğu açıklandı.