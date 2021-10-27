İstanbul iklim krizi ile ilgili eylem planını anlatacak

İklim değişikliğiyle mücadele kararlılığına sahip önde gelen şehirlerin oluşturduğu Küresel Şehirler Ağı (C40) ve İngiliz mühendislik ve danışmanlık şirketi Arup, COP26'ya katılan delegelere şehirler düzeyinde yapılan etkili iklim eylemlerin in en iyi örneklerinden bazılarını sunmak için 11 dünya şehrini seçerek bir sanal sergi hazırladı. Londra, İstanbul, Nairobi, Lima, Bogota, Los Angeles, Washington D.C., Mumbai, Pekin, Cakarta, ve Auckland’ın katılacağı Küresel Şehirler İklim Eylemi (The Global Cities Climate Action) sanal sergisi 1 Kasım’dan itibaren Virtual Engage adını taşıyan interaktif dijital platformda yer alacak.

Glasgow’da 31 Ekim-12 Kasım arasında düzenlenen ve iklim değişikliğiyle mücadelede kat edilen yolu ve ülkelerin iddialı iklim hedeflerine ulaşmada şehirlerin kritik rollerinin tartışılacağı konferans sırasında açık kalacak sanal sergide 2050’de karbon nötr bir şehir olma taahhüdü veren İstanbul da 6 konu başlığı ile yer alacak.

İstanbul’un Virtual Engage platformunda (sanal sergi) yer alacak altı konu başlığı şunlar:

“İklim Değişikliği Eylem Planı”, “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”, “Entegre Atık Yönetimi”, “Sürdürülebilir Enerji Yönetim Planı”, “İklim Adaleti” ve “Kentsel Dirençlilik”. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iklim eylemleri ile ilgili bu çalışmalarını sergileyeceği özel odasında, izleyicilere bir de video sunacak.

Enerji tüketiminin üçte ikisinden fazlası ve CO2 emisyonlarının yüzde 70’i şehirlerden

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı şehirler, dünyadaki enerji tüketiminin üçte ikisinden fazlasını gerçekleştiriyor ve küresel karbondioksit (CO2) emisyonlarının %70'inden fazlasından sorumlu. Serginin organizatörleri C40 ve Arup, gelecekteki girişimlere ilham vermek için şehir yönetimlerinin liderlik ettiği iklim eylemlerine daha fazla sermaye yatırılması ve güvenilmesi çağrısında bulunuyorlar.

Sanal sergide, toplam 109 milyondan fazla nüfusu temsil eden 11 kentsel bölgeden, şehir liderliğindeki iklim çözümleri sayesinde emisyonların azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması, iklim adaptasyonu ve hafifletme yöntemleriyle elde edilen, somut olumlu iklim etkilerinin ölçümlerine ve şehir sakinlerinin yaşam kalitesinin ve sosyal adaletin nasıl geliştirildiğine ilişkin örnekler sergilenecek.

Küresel Şehirler Ağı C40 İcra Direktörü Mark Watts sanal sergi hakkında şu bilgiyi veriyor:

“Bu yılki COP'ta nelerin mümkün olduğunu sergilemek, bilime dayalı iklim eylemi gerçekleştirebileceğimizi göstermek açısından hayati önem taşıyor. Bu sergide, C40 şehirlerinde öncülük edilen dönüştürücü iklim çözümlerinin yanı sıra, şehir halkının hayatına ve kentsel çevreye somut faydaları da sergilenecek. COP26’ya katılacak ülke liderlerinin belediye başkanlarının hissettiği aynı aciliyet duygusuyla iklim krizine öncelik vermesi gerekiyor.”

Şehir liderliğindeki iklim eylemi girişimleri sanal bir vitrinde sergilenecek

Sergi alanında, katılan her şehir için, ziyaretçilerin iklim eylemi vaka çalışmalarını inceleyebilecekleri ve başarısı kanıtlanmış ve olumlu etkileri gösteren girişimleri keşfedebilecekleri bir dizi 'sanal oda' bulunuyor. Serginin sanal tarafı, sergiyi gezmek isteyenlerin herhangi bir yerden herhangi bir zamanda sergiye erişebilmesini sağlayan web tabanlı bir dijital platform olan Virtual Engage kullanılarak gerçekleştirilecek.

COP26 süresince açık kalacak sergi, COP26'ya katılan şehirlerin belediye başkanları ve önde gelenlerine, bir araya gelmek ve şehirlerinin iklim eylem planlarını konferans katılımcılarına sunmak için bir alan sağlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Glasgow’a gelmesi bekleniyor.

Küresel Şehirler İklim Eylemi Sergisi, sanal ortamda 31 Ekim Pazar günü Türkiye saati ile 21:00’de açılacak.