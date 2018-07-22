İstanbul Kids Fashion Fuarı, 4 bin 550 ziyaretçiyi ağırladı

İSTANBUL (AA) - 35. Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı, 17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde 72 ülkeden 4 bin 550 uluslararası ve ulusal profesyonel ziyaretçi ve 156 markayı ağırladı.

Fuarın organizatörü UBM'den yapılan açıklamaya göre, 2018 Sonbahar-Kış Bebek Çocuk hazır giyim koleksiyonlarının vitrine çıktığı İstanbul Kids Fashion- Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı'na en çok ziyaretçi, soğuk ülkeler Rusya ve Ukrayna ile kış mevsiminin de yaşandığı sıcak ülkeler Cezayir, Libya ve Irak'tan geldi.

17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda bebek giyim, çocuk giyim, abiye giyim, mobilya ve ev tekstili, ayakkabı, çorap, çamaşır ve aksesuarları yer aldı.

Fuar kapsamında, Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından ‘Türkiye'de Kadın Girişimciler Zirvesi’ düzenlendi.

Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Koçak'ın moderatörlüğünü üstlendiği zirveye kraliyet ailelerine özel kumaşlar tasarlayan dünyaca ünlü sanatçı Fırat Neziroğlu, giyilebilir çantanın mucidi tasarımcı Esin Öney Nayır, endüstri mühendisi girişimci Bahar Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Fuardaki bir başka etkinlik ise Türkiye'de ilk kez İstanbul Kids Fashion Fuarı’nda sergilenen Tarihte Çocuk Modası Fotoğraf Sergisi oldu.

1900'lü yıllardan 1980'li yıllara uzanan bebek, çocuk modası Türkiye, ABD, İtalya, İngiltere ve Almanya'dan derlenen sokak ve stüdyo fotoğrafları kullanılarak yansıtıldı. Ayrıca 35. İstanbul Kids Fashion Trend Alanı'nda, katılımcıların en son trend sonbahar/kış kreasyonuna ait bebek-çocuk hazır giyim ve aksesuarları, bebek-çocuk abiye giyimi ürünleri sergilendi.



- "Hedefi ihracat olan bir fuarız"



Açıklamada görüşlerine yer verilen UBM ICC Marka Müdürü Hatice Dinçer, şunları kaydetti:

"Bu yıl İstanbul Kids Fashion, 72 ülkeden 4 bin 550 profesyonel ziyaretçi ve 165 markanın katılımı ile gerçekleşti. Hedefi ihracat olan bir fuarız ve en başından itibaren stratejimiz, katılımcı markalarımız 2018 sonbahar kış koleksiyonlarını vitrine çıkardıkları için soğuk ülkeler ve kış mevsiminin de yaşandığı Asya ve Afrika ülkelerinden yoğun profesyonel ziyaretçi katılımı sağlamaktı. Amacımıza ulaştık. En çok ziyaretçi gelen ülkelerimiz sırasıyla Rusya, Ukrayna, Cezayir, Libya ve Irak oldu. Bu yıl da ekonomik büyüklüğü 600 milyon liraya ulaştığı tahmin edilen bebek-çocuk sektörünün büyümesine ve yeni pazarlara açılmasına hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz."

Elsima Tekstil'in Genel Müdürü Eşref Geyik de "Fuarımız dolu dolu ve çok güzel geçti. Daha fuarın ilk saatlerinde ilk siparişlerimizi Irak ve Libya'dan aldık. Son dönemde Rusya'nın payı Elsima markası olarak yüzde 5-7 civarı düşmüştü. Şimdi yukarı çıktı yüzde 10'ları buldu." ifadelerini kullandı.

Bebüş Tekstil Yetkilisi Büşra Nur Arı ise “Bizim kalıplaşmış bir müşterimiz var. Onlar bizi arıyorlar, Fizan’da da olsak geliyor, sipariş veriyor. Firma Güney Afrika’dan geliyor. Ben şimdi Güney Afrika’ya ne gidebilirim ne servis yapabilirim normalde çünkü onaltı saat uzaklıkta. Fuarın bize büyük katkısı bu” diye konuştu.

Akal Ticaret ve Tekstil Yurtiçi Marka Yönetimi Direktörü Sezai Er, İstanbul Kids Fashion'a katılma amaçlarının marka bilinirliklerini artırmak ve yurt dışı pazarlarda yeni ülke ve müşteriler edinmek olduğunu kaydetti. Er, marka olarak yeni hedef pazar ülkeleri olan Rusya, Türki cumhuriyetler, İran ve Afrika'dan İstanbul Kids Fashion'a gelen ziyaretçi sayısından memnun olduklarını belirtti.