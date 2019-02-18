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İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, Süzet Haklı'yı ağırlıyor

- Eserleriyle doğal hayatın korunmasına dikkati çekmeyi amaçlayan ressam Süzet Haklı, "Serenity" isimli kişisel sergisi ile İKÜSAG'da sanatseverlerle buluşuyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, Süzet Haklı'yı ağırlıyor
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2018-2019 sanat sezonunun 5. sergisinde ressam Süzet Haklı'yı ağırlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ressam Süzet Haklı, "Serenity" adlı kişisel sergisini 8 Mart'ta gerçekleşecek açılışla sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Son çalışmalarında, geçmişten günümüze kadar gelen ve miras değeri olan yapıların içine nesli tükenmeye başlayan hayvanları yerleştiren sanatçı, bu şekilde insanları eyleme geçirmeyi amaçlıyor.

20'ye yakın yağlı boya ve akrilik tablonun yer alacağı "Serenity" sergisi, 22 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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İstanbul Kültür Üniversitesi
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