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İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, "Sanat Tarihi" kitabını Türkçeye kazandırdı

- Dünyaca ünlü sanat tarihçisi Dana Arnold'un yazdığı, çevirmen Tuncay Birkan'ın Türkçeye çevirdiği kitap, İKÜ Yayınevi'nin "Çok Kısa Bir Başlangıç" dizisinin dördüncü kitabı olarak okurlarla buluştu

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi,
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi'nin ünlü dizisi "Very Short Introductions"tan çıkan "Sanat Tarihi" kitabını Türkçeye kazandırdı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İKÜ Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi'nin dünyaca ünlü "Very Short Introductions" dizisinden seçerek hazırladığı "Çok Kısa Bir Başlangıç" adlı kitap dizisinin dördüncü kitabı "Sanat Tarihi"ni okurlarla buluşturdu.

İngiltere East Anglia Üniversitesi'nde sanat tarihi profesörü Dana Arnold'un yazdığı kitabı, sosyal bilimler ve sanat teorisi alanındaki usta çevirmen Tuncay Birkan Türkçeye çevirdi. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden, sanat tarihçisi Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu da kitabın Türkçe baskısına özel bir önsöz kaleme aldı.

Sanat ve mimarlık tarihi, kültürel kimlikler ile kentleşme hakkındaki çalışmalarıyla tanınan tarihçi Dana Arnold, "Sanat Tarihi" kitabında, sanat ve sanat tarihiyle ilgili pek çok konuyu okurlar için daha anlamlı hale getiriyor. Aynı zamanda herhangi bir müzede, bir galeride, hatta sokakta karşılaşılan bir eserin kişiler için nasıl daha anlamlı hale gelebileceğinin de yollarını gösteriyor.


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