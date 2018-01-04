İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer:

AFYONKARAHİSAR (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, "Madencilik sektöründe Türkiye 4 milyar 700 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Ancak madencilik sektörü aslında Türkiye ekonomisine sadece 4 milyar 700 milyon dolarlık bir ihracat katkısı sağlamıyor, 40 milyar dolara yakın ekonomiye bir katkı sağlıyor." dedi.

Dinçer, Birlik tarafından bir termal otelde düzenlenen bölgesel istişare toplantısında, madenlerin insan hayatında çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Günlük hayatta kullanılan her ürünün maden ham maddesiyle yapıldığını ifade eden Dinçer, "Madencilik sektöründe Türkiye 4 milyar 700 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Ancak madencilik sektörü aslında Türkiye ekonomisine sadece 4 milyar 700 milyon dolarlık bir ihracat katkısı sağlamıyor, 40 milyar dolara yakın ekonomiye bir katkı sağlıyor." dedi.

- "Bir bilim heyeti oluşturuyoruz"

Dinçer, sektörde, "blok ihracatın" ekonomiye çok büyük katkısının olmadığı, işlenmiş ürün ihracatının katkısı olduğu yönünde yanlış bir bakış olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aslında bu çok kısır bir bakış açısı. Bizler hem blok ihracatını teşvik etmeliyiz hem işlenmiş ürün ihracatını yapmalıyız. Blok ihracatının engellenmesi hedeflenirse, ihracat rakamlarımız yarı yarıya aşağıya inecektir. Bunu çok iyi anlatmak zorundayız. Aynı zamanda çevre mevzusunda da madenciliğin aslında çevreye zarar vermeden de yapılabileceğini, çevreci madenciliğin yapılabileceğini gösterebilmeliyiz. İş güvenliği hususunda ne kadar hassas olduğumuzu göstermeliyiz. Kamuoyunda maalesef, çevreye zarar veriyoruz gibi yanlış bir algı var. Birlik olarak yeni bir oluşum içerisine gidiyoruz. Bir bilim heyeti oluşturuyoruz. Şu anda hiçbir ihracatçı birliğinin bilim heyeti yok. Biz farklı üniversitelerden hocalarımızı, biyologları, kimyagerleri, maden mühendislerini, çevre mühendislerini ve işletmecileri bir araya getirerek, bir bilim heyeti oluşturuyoruz."

Toplantıya, Afyonkarahisar Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Hüseyin Şehitoğlu ile çok sayıda madenci ve iş adamı katıldı.