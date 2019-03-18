İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

ANKARA (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşan nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018'de 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünü İstanbul'un nüfusu oluşturdu.



İstanbul'un nüfusu 5 yılda 907 bin 257 kişi arttı. Bu dönemde nüfusu yüzde 6,4 artarak 15 milyon 67 bin 724 kişiye yükselen İstanbul, 204 ülkeden 131'ini geride bıraktı.



Belçika (11,5 milyon kişi), Yunanistan (11,1 milyon kişi), Avusturya (8,8 milyon kişi), İsviçre (8,5 milyon kişi) ve Bulgaristan (7 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul'un gerisinde kaldı.



UNFPA verilerine göre İstanbul'un geride bıraktığı ülkeler ve nüfusları şöyle:

Ülkeler* Nüfus (milyon kişi)Gine13,1 Güney Sudan12,9 Ruanda12,5 Tunus11,7 Belçika11,5 Benin11,5 Küba11,5 Bolivya11,2 Burundi11,2 Yunanistan11,1 Haiti11,1 Dominik10,9 Çekya10,6 Portekiz10,3 İsveç10,0 Azerbaycan9,9 Ürdün9,9 Macaristan9,7 Belarus9,5 BAE9,5 Honduras9,4 Tacikistan9,1 Avusturya8,8 Sırbistan8,8 İsrail8,5 İsviçre8,5 Papua Yeni Gine8,4 Togo8,0 Sierra Leone7,7 Hong Kong7,4 Bulgaristan7,0 Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti7,0 Paraguay6,9 Libya6,5 El Salvador6,4 Nikaragua6,3 Kırgızistan6,1 Lübnan6,1 Türkmenistan5,9 Danimarka5,8 Singapur5,8 Finlandiya5,5 Kongo5,4 Norveç5,4 Slovakya5,4 Eritre5,2 Filistin5,1 Kosta Rika5,0 Liberya4,9 İrlanda4,8 Umman4,8 Orta Afrika Cumhuriyeti4,7 Yeni Zelanda4,7 Moritanya4,5 Hırvatistan4,2 Kuveyt4,2 Panama4,2 Moldova4,0 Gürcistan3,9 Portoriko3,7 BosnaHersek3,5 Uruguay3,5 Mongolya3,1 Arnavutluk2,9 Ermenistan2,9 Jamaika2,9 Litvanya2,9 Katar2,7 Namibya2,6 Botsvana2,3 Lesoto2,3 Gambiya2,2 Gabon2,1 Slovenya2,1 Makedonya2,1 Guine Bisav1,9 Letonya1,9 Bahreyn1,6 Esvatini1,4 Trinidad ve Tobago1,4 Ekvator Ginesi1,3 Estonya1,3 Morityus1,3 Timor-Leste1,3 Güney Kıbrıs Rum Kesimi1,2 Cibuti1,0 Fiji0,9 Reunion0,9 Butan0,8 Komor Adaları0,8 Guyana0,8 Cape Verde0,6 Makao0,6 Lüksemburg0,6 Karadağ0,6 Solomon Adaları0,6 Surinam0,6 Batı Sahra0,6 Bahamalar0,4 Belize0,4 Brunei 0,4 Guadölup0,4 Maldivler0,4 Malta0,4 Martinik0,4 Barbados0,3 Fransa Ginesi0,3 Fransız Polonezyası0,3 İzlanda0,3 Yeni Kaledonya0,3 Vanuatu 0,3 Kurasao0,2 Guam0,2 Saint Lucia0,2 Samoa0,2 Sao Tome ve Principe0,2 Antigua ve Barbuda0,1 Aruba0,1 Dominik0,1 Grenada0,1 Kiribati0,1 Mikronezya0,1 Saint Kitts ve Nevis0,1 Saint Vincent ve Grenadinler0,1 Seyşeller0,1 Tonga0,1 Virgin Adaları0,1

*Nüfusu 100 binin altında olan San Marino, Sint Maarten, Turks ve Caicos Adaları ve Tuvalu tabloda yer almamaktadır.