İstanbul Ordu’yu dinleyecek tatilin rotasını belirleyecek

İstanbul nefesini tuttu Ordu’yu dinleyecek. Pandemi sonrası sörf, yayla, kış, ve tarım turizmi gibi alanlarda büyük yeniliklere imza atan Ordu’daki gelişmeleri İstanbul ilk ağızdan öğrenecek. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler İstanbul’da yapılan yenilikleri anlatacak ve herkesi Ordu’ya davet edecek.

İstanbul’da yaşayan Orduluların büyük ilgi göstermesi beklenen etkinlik 22 Şubat Salı tüm gün sürecek Turizm Zirvesi içinde yapılacak. Saat 13.00’de kürseye çıkacak Başkanı Hilmi Güler’in bütün gün Zirve’yi izlemesi bekleniyor.

Zirve nedeniyle sektörün bütün bileşenleri Gayrettepe Dedeman Otel’de 22 Şubat Salı saat 10.00 ile 16.00 arasında bir araya gelecek. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün konuşması ile başlayacak Zirve’nin açılışında etkinlik başkanı Mesut Demir ile TU-AR Başkanı Celal Toprak da konuşacak. Bu yıl ikincisi düzenlenen turizm zirvesini Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği bünyesinde oluşturulan Turizm Araştırma Geliştirme Platformu (TU-AR) ve ÇEVDODER ortaklaşa gerçekleştiriyor. Etkinliği sonu bölümünde sektöre destek veren duayenler ile başarılı girişimcilere plaket verilecek.

Turizmde Yeni Arayışlar Zirvesi – 2 İnovatif Adımlar, Kadın Girişimciliği ve Markalaşma başlıklı etkinliğin programa şöyle:

Açılış Konuşmaları

10:30 –11:00 Mesut Demir - THEPROECO YK Başkanı - Faruk Özlü (Düzce Belediye Başkanı)

1.OTURUM / Turizmde Destinasyonun Markalaşmaya Katkısı

11:00 - 12:00

Beyza Toksoy - Moderatör Dilruba Özcan Hocaoğlu - Randa Medya/Karma Türkiye Kurucu Ortak Kenan Yavuz - Kenan Yavuz Etnografya Müzesi YK Başkanı Sevda Yılgaz - Bentour İstanbul Destinasyon Yönetmeni Turizm Marka ve Yönetim Danışmanı

ÖZEL OTURUM

Saat 13.00

KONUŞMACI

Hilmi Güler

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı

2. OTURUM / Turizmde Yeni Arayışlar ve Kış Turizmi ve Alternatif Turizm Adımları

13:00 - 14:00

Seda Güler - Moderetör Emine Çelik - Kastamonu Kadın Derneği Genel Başkan Murat Cahid Cıngı - Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhad Uslan - Ilos Travel ve Uslan Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Bilgin Beslen - Wyndham Hotels & Resorts EMEA Türkiye Bölge Direktörü

3. OTURUM / Turizmde İnovatif Adımlar, Kadın Girişimciliği ve Dijitalleşme 14:00 - 15:00 Gülcan Tuğ - Moderatör Deniz Tüfekçi - Seven Tur Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Donay - Maji Sanat Galerisi Sahibi Ramazan Becer - Holimax Yönetim Kurulu Başkanı ÖDÜL TÖRENİ 15:00 - 16:00 Vefa Ödülleri ve Başarı Ödülleri...