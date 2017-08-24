"İstanbul otellerinde doluluk arttı fiyatlar düştü"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, "Yaptığımız hesaplamada, 2015-2017 dönemindeki ilk yarı rakamlarına göre, İstanbul'da oda gelirleri kaybı yaklaşık 1 milyar avroyu buluyor." dedi.

TÜROB'un geleneksel öğle yemeği CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan TÜROB Başkanı Bayındır, 2017 yılının son çeyreğine yaklaşırken geçen yıl daha hareketli ve olumlu bir dönem geçirdiklerini bildirdi. Kaynak pazar çeşitliliğinde ve gelirlerde daralmanın devam ettiğine işaret eden Bayındır, şunları kaydetti:

"Gündemimizde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı bu yıl yüksek sezona denk geldi. Bu dönemde, yerli tatilcinin yanı sıra, Rus turistlerin de artmasıyla resort bölgelerde zaten önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Tatilinin uzaması yerli turizm hareketinin daha da hızlanmasını sağlayacak. Kıyı bölgelerinde yaşanacak yoğunluk muhakkak ki bölge turizmine kaktı sağlayacaktır.

Ancak şehir otellerinin, özellikle İstanbul otellerinin söz konusu dönemdeki yerli turizm hareketinden faydalanması pek mümkün görünmüyor. Buna karşılık İstanbul'da bayram döneminde Ortadoğu'dan gelen turist sayısında artış söz konusu. Bayram sonrası maalesef bu doluluklar yine düşecek. Genel olarak, eylül-ekim-kasım ayları MICE (kongre, toplantı ve etkinlik turizmi) beklentilerimizin olduğu aylar ama bu segmentlerde yılın son çeyreğini de zayıf geçireceğiz."





- "Booking.com ile hükümetimizin üst düzey görüşmeleri devam ediyor"





Timur Bayındır, özellikle son iki bayram döneminde birliğe ulaşan şikayet ve taleplerde, tüketicilerin booking.com için devam eden tedbir kararından ötürü rahatsızlıkların bulunduğunu aktardı.

Kararla özellikle Anadolu'da yer alan ve pazar paylarının büyük bir kısmını Booking.com'dan sağlayan küçük otellerin tüm kaynaklarının bir anda kesildiği değerlendirmesinde bulunan Bayındır, "Bu durumu bir fırsat olarak gören birtakım firmaların, gerekli altyapı ve operasyon güçleri olmadan piyasadaki boşluğu doldurmaya çalıştıkları, ancak yetersiz pazar bilgisi ve profesyonellikten uzak iş anlayışları sebebiyle tüketiciyi ve işletmeleri mağdur ettiği görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Booking.com ile hükümetin üst düzeyde görüşmelerinin devam ettiğine işaret eden Bayındır, Türkiye yasaları çerçevesinde, en kısa zamanda bir uzlaşma sağlanmasının, hem vatandaş hem de oteller açısından yararlı olacağı görüşünü paylaştı.





- "Turizm fuarlarına ilgi her geçen gün daha da azalıyor"





TÜROB Başkanı Bayındır, özellikle kitlesel iletişim araçlarında ve tüketici tercihlerindeki değişim, sosyal medyanın etkinliği, yüksek maliyet gibi unsurlar dikkate alındığında, turizm fuarlarına olan ilginin her geçen gün daha da azaldığını, ziyaretçi sayılarının ise hızla düştüğü aktardı.

Gelişen teknoloji ve erişim kanalları ile turizm sektöründe de evrilme yaşandığına dikkati çeken Bayındır, özellikle ihtisas fuarlarına, workshop, famtrip (tanıtım gezisi) ve destinasyon tanıtımı gibi etkinliklere tüketici ilgisinin artarak devam ettiğini söyledi.

Bayındır, 2018 yılındaki pazarlama faaliyetlerinden en verimli şekilde yararlanılabilmesi için TÜROB olarak birtakım yenilikler başlatacaklarını duyurarak şu bilgileri verdi:

"Her yıl olduğu gibi ana pazarlarımızdaki fuarlara katılmaya devam edeceğiz. Ancak, özellikle Çin ve Asya ülkelerine yönelik aktif çalışmalara başlıyoruz. Bölgeye ilişkin çok detaylı araştırmalarımızı tamamladık. 2018 Yılı Çin'de 'Türkiye Turizm Yılı' olarak kutlanacak. Bu konuda, bakanlığımız ile temas kurduk, Ankara'da bir toplantı düzenlendi. Ama, bunun yanı sıra TÜROB olarak, Çin pazarına yönelik sosyal medya dahil çeşitli kanallarda özel projelere başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Çin kültürel yapısı ve günlük hayatıyla alıştığımız profilin dışında. Onlara hitap edecek noktaları hedef alacağız, yakın zamanda üyelerimize bu konuda detaylı bilgi vereceğiz."





- "İstanbul, Temmuz 2017'de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon oldu"





TÜROB'un iş ortağı STR Global'in doluluk oranları raporu hakkında katılımcıları bilgilendiren Bayındır, "TÜROB olarak yaptığımız hesaplamada, 2015-2017 dönemindeki ilk yarı rakamlarına göre, sadece İstanbul'da oda gelirleri kaybı yaklaşık 1 milyar avroyu buluyor. Bu rakama yüksek sezon olarak adlandırdığımız ikinci yarı dahil değil. Onu da dahil ettiğimizde rakam katlanacaktır. Turistlerin gelmesi ve doluluk oranı meselesi dışında, asıl sorun bütçe-destinasyon imajının yarattığı strestir." şeklinde konuştu.

Temmuz verilerine göre otel doluluklarının bu yıl FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin yaşandığı Temmuz 2016'ya göre, yüzde 97 artarak yüzde 72,4 olarak gerçekleştiğini belirten Bayındır, baz etkisi olarak değerlendirilebilecek bu artışla İstanbul'un, Temmuz 2017'de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon olduğunu bildirdi.

Bayındır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak, bu doluluk, İstanbul'un Avrupa'daki rakiplerine göre yarı yarıya, hatta üçte iki daha düşük fiyatlarla sağlandı. İstanbul'da, iki yıl öncesine kadar, fiyatta Paris, Londra, Barselona gibi şehirlerle yarışan ve beş yıldızlı otellerde ortalama 200 avroyu bulan konaklama fiyatı, bu yıl yüksek sezon olan temmuz ayında 83,2 avro olarak gerçekleşti.

2017 yılı gelirlerinde, 2016 gibi stresli bir yıla oranla dahi düşüş kaydedilmesi, kaynak pazarlardaki daralma, kongre ve iş turizmindeki kayıplar, piyasa şartlarındaki durumun kötüye kullanılması, artmaya devam eden yatak arzı gibi nedenlerdir diyebiliriz."





- "Güvenlik ve risk koz olarak kullanılmaya başlandı"





Güvenlik ve risk meselesinin, özellikle İstanbul'un pazar fiyatlamasında adeta bir koz olarak kullanılmaya başlandığına işaret eden Bayındır, "Hükümetimizin ve halkımızın iradesi ve özverisi ile “güvenlik” günlük hayatımızın bir meselesi olmaktan çıksa da önceden yaratılan algı maalesef belimizi büküyor. Dolayısıyla, gelirlerimizi toparlamak için biraz daha zamana ve doğru planlamalara ihtiyacımız var. " dedi.



Turizmde dijitalleşme kapsamında birliğin yakın gelecekte hayata geçireceği, 'Doğrudan rezervasyon' konusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Bayındır, Birlik web sayfasının yenilendiğini, kısa zaman içinde güncel sayfanın yayına alınacağını söyledi.





- "Avrupa'nın en pahalı şehri Paris oldu"





Toplantıda STR Global'in TÜROB için yaptığı araştırmanın temmuz rakamları paylaşıldı. Sonuçlara göre İstanbul, Temmuz 2017’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon olurken, bu doluluk İstanbul'un Avrupa’daki rakiplerine göre yarı yarıya, hatta üçte iki, daha düşük fiyatlarla sağlandı.

Verilere göre, 2017'nin ilk 7 ayında İstanbul, yüzde 21,9 düşüş ile 83,2 avroya gerileyen ortalama günlük satılan oda bedeli ve yüzde 7,4 düşerek 60,2 avroya gerileyen toplam oda sayısı üzerinden oda başı gelirlerde en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu. Paris ise aynı dönemde 253 avro ile konaklamada Avrupa'nın en pahalı şehri oldu.

Sıralamada, İsviçre'nin Cenevre kenti 245 avro ile ikinci olurken, Avrupa'da olmamasına rağmen STR'nin Avrupa’ya ilişkin veri listesinde yer alan Tel Aviv 221 avro ile üçüncü en pahalı destinasyon oldu. Dubrovnik 208 avro, Barselona 159,3 avro, Atina 137,7 avro fiyatlara sahipken, Avrupa ortalaması 116 avro olarak gerçekleşti.





- "Temmuz 2017'de ortalama günlük satılan oda bedeli 83,2 avro"





STR Global'in Temmuz 2017 Ülke Performans Raporuna göre Türkiye'nin Temmuz 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 64,1 artarak, yüzde 69,2 olarak kaydedildi. Temmuz 2016'da bu oran 42 olmuştu. Rapora göre, 2017 yılı ilk yedi ay oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke yüzde 8,4 ile Türkiye oldu.

İstanbul'da Temmuz 2017'de otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 97 artarak, 72,4 olarak gerçekleşti. Temmuz 2016'da bu oran yüzde 36.8 olmuştu.

Temmuz 2017'de ortalama günlük satılan oda bedeli 83,2 avro olarak, 2016'ya göre yüzde 5,1 düşüş gösterirken, bu rakam Temmuz 2016'da 87,7 avro olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde geçen yıla oranla yüzde 87 artış yaşandı ve rakam 60,2 avro olarak ölçüldü. Temmuz 2016'da bu rakam 32,2 avro iken, Ocak-Temmuz 2017 döneminde ise doluluk yüzde 56,1 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 47,4 olarak açıklanmıştı. Aynı dönemde ortalama günlük satılan oda bedeli 95.2 avrodan 74,4 avroya, oda başı elde edilen gelir de 45,1 avrodan 41,7 avroya geriledi.





- "Antalya'da otel doluluğu temmuzda yüzde 25,7 arttı"





Rapora göre Antalya'da Temmuz 2017 otel doluluğu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,7 artarak, 73,8 olarak gerçekleşti. Temmuz 2016'da bu oran yüzde 58,7 olmuştu. Aynı dönemde ortalama günlük satılan oda bedeli 119,4 avro oldu ve 2016'ya göre yüzde 13,7 düşüş gösterdi.

Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 8,5 artış yaşandı. Bu rakam 88,1 avro olarak ölçüldü. Antalya'da Ocak-Temmuz 2017 döneminde doluluk bir önceki yıla göre yüzde 51,9'dan yüzde 57,3'e yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 77,3 avrodan 71 avroya geriledi. Oda başı elde edilen gelir ise 40,1 avrodan 40,7 avroya çıkarak, hafif yükselme kaydetti.