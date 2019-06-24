İstanbul seçimi sonrası dövizde son durum

İstanbul'da tekrarlanan belediye başkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun önemli bir oy farkı ile kazanması sonrası dolar, Türk Lirası karşısında sert düştü. Dolar gece yarısı ilk işlemlerde yaklaşık yüzde 1.5 düşerek 5.7692 seviyesine kadar indi. Daha sonra kayıplarının bir kısmını geri alan kur 5.7700 civarına toparlandı.



Dolar kuru, saat 08.22 itibarıyla da 5.7430 TL seviyesinde işlem görürken, euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5381 TL seviyesinde bulunuyor.