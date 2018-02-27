İstanbul Seramik Banyo Mutfak Fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ile Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA), CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.

Fuarın açılışına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, fuarların bir meydan okuma olduğunu, bu etkinliklerde öz güvenin sergilendiğini ifade ederek, "Bu sektörde de ülkemiz, dünyanın ikinci büyük fuarını düzenleyecek kadar büyük bir ülke. Üretimde gelinen nokta sevindirici ancak bunun çok daha ilerisi mümkün." dedi.

TSF Başkanı Erdem Çenesiz de fuarın alanında dünyanın en büyük ikinci etkinliği olduğunu belirterek, Türkiye'nin seramik karolarında dünyanın 7'nci, sağlık gereçlerinde ise 4'üncü büyük ihracatçısı konumunda olduğunu söyledi.

Karolarda Avrupa 3'üncüsü, sağlık gereçlerinde Avrupa'nın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunduklarını, vitrifiye üretiminde ise Avrupa lideri olduklarını ifade eden Çenesiz, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde büyümeye devam edersek 10 yıl içerisinde dünyada birinciliğe yükseleceğiz. İhracata yönelik yeni iş birliklerinin ve etkin stratejilerin oluşturulmasında etkin rol oynayan UNICERA, uluslararası platformda düzenlenen en önemli fuarlardan birisi... Öyle ki UNICERA, Türk seramik sektörünün gücünün sergilenmesi ve uluslararası pazarda bilinirliğinin artırılması adına hayati değer taşıyan bir organizasyon... Bu yıl başta Avrupa olmak üzere Nijerya, Güney Kore ve Sahraaltı Afrika ülkelerinden fuara ziyaretçi çekerek rekor bir katılıma ulaşmayı hedefliyoruz."



- "Fuarda çok ciddi ticaret gerçekleştirilecek"



CNR Holding Başkanı Ceyda Erem ise bu yıl fuarın ikincisinin düzenlendiğini hatırlatarak, "İkincisini çok daha iyi şartlarla, daha da büyümüş olarak açıyoruz. Geçen yıl ilkini yapmıştık. 187 olan yerli katılımcı sayısı 258'e çıktı. Yabancı katılımcı sayısı 27'den 56'ya çıktı. 2017'de 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirmiştik. Bu yıl 80 bin metrekarelik alanda düzenliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu büyümeyle birlikte ciddi bir ticaret hacmi imkanı elde edildiğini kaydeden Erem, fuarın aynı zamanda devlet desteği kazandığını bildirdi.

Fuara geçen yıl çok sayıda yabancı alım heyeti geldiğini belirten Erem, "UNICERA bu yıl 130 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak. Bu bir rekordur. Hedef ülkelerimiz ABD, Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkeleri... Dolayısıyla bu yıl fuarda çok ciddi bir iş hacmi ve ticaret gerçekleştirilecek." dedi.



- "Fuarda, ulusal ve uluslararası trendler belirleniyor"





TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Eşer, fuarın ulusal ve uluslararası trendlerin belirlenmesinde ve sektörün canlanmasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, fuarı, bugün içinde bulundukları teknolojiden ayrı değerlendirmenin pek mümkün olmadığını söyledi.

Eşer, "Bu fuar sayesinde birçok firma, yenilikçi tasarımlarını sergileme imkanı bulurken, inovatif fikirleri de tasarımcı ve üreticilerle bir araya getiriyor. Sürdürülebilir ve çevre dostu tasarımların görücüye çıktığı fuar, ülkemizin uluslararası tanınırlığı açısından da büyük önem taşıyor." dedi.

Verilen bilgiye göre, 56'sı yabancı 258'i yerli olmak üzere toplam 314 firmanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açan UNICERA'ya, 130 ülkeden 10 bin yabancı olmak üzere 80 bin alıcı bekleniyor.

Fiyat avantajı, kolay ulaşılabilirlik ve kaliteli üretimle büyüklüğünü 3 milyar dolara ulaştıran seramik sektörü, UNICERA ile gelecek dönemde önemli bir büyüme yakalayacağı İtalya, İspanya, ABD, Almanya, Rusya, Afrika, Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Dünyanın en önemli tasarımcıları tarafından 2019'un trendlerinin belirleneceği fuar, sektöre yön veren binin üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşiyor. Fuar, 3 Mart'a kadar devam edecek.

Bu arada, fuar kapsamında yapılacak seminerlerde de İtalya, İspanya ve Almanya'dan gelen ödüllü tasarımcılar, deneyimlerini ve sektördeki yeni trendleri ziyaretçilerle paylaşacak.