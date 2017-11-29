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İstanbul ShoppingFest örnek alınıyor

İSF Genel Müdürü Hicran Özbük, İSF’ye yönelik bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. İstanbul ShoppingFest, alışveriş turizmine yeni bir soluk kazandırmayı amaçlayan İtalyanlara bu sayede örnek olacak.

İstanbul ShoppingFest örnek alınıyor

Alışveriş turizmini bir çekim unsuru olarak kullanmak isteyen ülkeler kervanına İtalya da katıldı.Dünyadaki alışveriş destinasyonları arasında ilk 10’da yer alan İstanbul’u anlatmak üzere İstanbul ShoppingFest (İSF), İtalya’daki Alışveriş Turizmi Forumu’na davet edildi. İstanbul ShoppingFest (İSF), daha öncede değişik ülkelerden davet almıştı. 
Ekonomiye katkısı ve destinasyon seçimindeki öneminden dolayı,artık tüm destinasyonların kullandığı bir ürünhaline gelen alışveriş turizmiyle ilgili yenitrendleri değerlendirmekve sürdürülebilir pazarlama stratejileri geliştirmek üzere24 Kasım’da Roma’da düzenlenen Alışveriş Turizmi Forumu'nda (Shopping Tourism-Il Forum Italiano)İstanbul ShoppingFest (ISF) özel davetli olarak yer aldı.
 
İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı, İtalyan Tüccarlar Konfederasyonu’nun yanısıra turizm acentaları temsilcileri, alışveriş merkezleri yöneticileri, havalimanı işletmecileri ve alışveriş turizm sektörü profesyonellerininbir araya geldiği foruma,dünyadaki alışveriş destinasyonları arasında ilk 10’dayer alan İstanbul’un başarısını paylaşmak üzere İstanbul ShoppingFest (İSF), İtalya dışından davet edilen tek şehir oldu.Etkinliğe keynote konuşmacısı olarak katılanİSF Genel Müdürü Hicran Özbük, İSF’ye yönelik bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. İstanbul ShoppingFest, alışveriş turizmine yeni bir soluk kazandırmayı amaçlayan İtalyanlara bu sayede örnek olacak.

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İSTANBUL SHOPPING FEST’E İTALYA’DAN ÖZEL DAVETİSTANBUL SHOPPINGFEST
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