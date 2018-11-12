Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda Kara vergi Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mark Plant'ı ağırlayacak

- Küresel Kalkınma Merkezi (CGD) Kıdemli Politika Yöneticisi ve Kalkınma Finansmanı Direktörü Mark Plant, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Düşük Gelirli Ülkelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Finansmanı" konulu bir konferans verecek

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mark Plant'ı ağırlayacak
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi, yarın Küresel Kalkınma Merkezi (CGD) Kıdemli Politika Yöneticisi ve Kalkınma Finansmanı Direktörü Mark Plant'ı ağırlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, CGD Kıdemli Politika Yöneticisi ve Kalkınma Finansmanı Direktörü Mark Plant, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelecek.

Plant, yarın İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce yerleşkesinde "Düşük Gelirli Ülkelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Finansmanı" başlıklı bir konferans verecek.

CGD Kıdemli Politika Yöneticisi ve Kalkınma Finansmanı Direktörü olarak görev yapan Mark Plant, ayrıca Virginia Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olarak dersler veriyor.

Plant, CGD'ye atanmadan önce İnsan Kaynakları Direktörü olduğu Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) Afrika Departmanı'nın Müdür Yardımcılığı ve yine IMF'nin Çok Taraflı Borç Azaltımı Girişimi (MDRI) ve Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler hakkındaki çalışmaları da dahil olmak üzere düşük gelirli ülkelere yönelik politikalarını denetleyen Strateji, Politika ve Değerlendirme Dairesi'nde bir dizi üst düzey görevde bulundu.

Plant, IMF'ye katılmadan önce ABD Ticaret Bakanlığı ve General Motors Corporation'da da üst düzey görevler yaptı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Küresel Kalkınma Merkezi (CGD)Mark Plant
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1