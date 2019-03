"İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi öncelikli hedef"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, sermaye piyasalarının rekabetçi bir yapıya ulaşarak küresel platformda yer alması ve cazip hale gelmesi için İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Topaç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin mart sayısında, yarın yapılacak İstanbul Finans Merkezi Konferansı'nı değerlendirdi.

Sermaye piyasalarının rekabetçi bir yapıya ulaşarak küresel platformda yer alması ve cazip hale gelmesi için İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin öncelikli hedef olduğunu belirten Topaç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile birlikte İstanbul Finans Merkezi Konferansı'nı 7 Mart'ta düzenleyeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Berat Albayrak’ın teşriflerini de beklediğimiz etkinliğimiz kapsamında dünyadaki finans merkezlerinin sıralaması konusunda genel kabul görmüş Global Financial Centres Index çalışmalarını yapan The Z/Yen Group of Companies Direktörü Mark Yeandle’ı İstanbul’da ağırlayacağız. İstanbul’un uluslararası finans merkezi olabilmesi için yapılması gerekenleri konuşacağımız etkinliğimizde, Türkiye'nin endeks sıralamasında 42'den 68'e düşmesinin nedenlerinin yanı sıra uluslararası finans merkezlerinin gelişimine katkı sağlayan faktörleri ilgili tüm taraflarla değerlendirme fırsatı bulacağız."





- Uluslararası Finans Merkezleri kitabı





Erhan Topaç, İstanbul Finans Merkezi projesine katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Finans Merkezleri kitabını hazırladıklarını bildirdi.

Topaç, dünyanın hem önde gelen hem de henüz filizlenen finans merkezlerini mercek alan kitapta, Avrupa’dan Londra, Frankfurt ve Tallinn, Orta Doğu ve Orta Asya’dan Astana ve Dubai, Asya’dan ise Seul, Singapur ve Şanghay’ın finans merkezi olma süreçlerinin incelendiğini aktardı.