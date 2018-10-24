İstanbul'un Kongre Elçisiyim programı başladı

İSTANBUL (AA) - "İstanbul'un Kongre Elçisiyim" Programı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ev sahipliğinde İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Derneği Avrupa Direktörü Elif Balcı Fisunoğlu, turizm sektörü temsilcileri, birlik başkanları ve akademisyenlerin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İTO ve ICVB Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç programda yaptığı konuşmada, "İstanbul’u İstanbul yapan, bu şehre duyulan aşktır. Eğer İstanbul, 8 bin 500 yıldır imparatorlukların, medeniyetlerin, kültürlerin ve ticaretin başkenti olmayı başarmışsa, bunda ona duyulan sevginin büyük payı vardır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu olarak İstanbul'u dünyanın odak merkezi haline getirmenin gayreti içinde olduklarını vurgulayan Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memnuniyetle ifade edeyim ki 1997 yılında yola çıkan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, bu uğurda büyük mesafeler kat etti. Bir kongre ve toplantı merkezi olarak İstanbul’u dünyanın sayılı şehirleri arasına sokmada önemli başarılar kazandı. Kongre turizminde büyük amaçlara ulaşmamız, bu ülküyü millî bir vazife haline getirmemizle mümkündür. Bunun bilincinde olduğumuz için 2007 yılında “İstanbul’un Kongre Elçisiyim” programını başlattık. Böylece İstanbul’u dünyanın bir numaralı kongre ve toplantı merkezi yapma hedefini, şehrimizin ve ülkemizin tüm önde gelenlerinin fahrî ama asli görevleri olarak kabul etmelerini sağlamaya çalıştık. Şimdi bu programın üçüncüsünü düzenliyoruz."

Avdagiç, ICVB'de görev alan birçok kurumun temsilcisinin aşkla ve vefayla görev yaparak, yüzlerce uluslararası kongre ve toplantının İstanbul’da gerçekleşmesini sağladığını belirtti.

Tüm paydaşların özverili çabaları ve çalışmalarıyla İstanbul’un tarihsel görkemine, güzelliğine yakışan bir kongre turizmi merkezi olması için önemli mesafeler kat ettiklerini aktaran Avdagiç,

"Bu gayretlerin neticesi olarak, İstanbul, bugün Barselona, Viyana, Paris, Londra, Roma, Berlin gibi büyük kongre şehirleri ile rekabet eden, dünyanın en çok kongre düzenlenen ilk 10 şehri arasına girmiştir. Son birkaç yıl içinde yaşanan gelişmeler ve son dönemde maruz kaldığımız olaylarla Türkiye, adeta bir kıskaca alınma süreci yaşamıştır. Bu da kongre turizmi endüstrisi üzerinde haksız bir algı oluşmasına neden olmuştur. Bu olumsuz algıyı ve manipülasyonu ortadan kaldırmak için kamu ve özel sektör paydaşlarımızla ciddi adımlar attık. Ne var ki, sizlerin de bildiğiniz gibi diğer turizm segmentlerinden farklı olarak kongre turizmi, uzun vadeli planlamalar gerektirmektedir. Dolayısıyla olumlu gelişmelerin istatistiklere yansımaları ancak sonraki birkaç yıl içinde görülecektir. ICVB olarak bunun farkındayız ve paydaşlarımızla yaptığımız karşı çalışmalarla bu algıyı minimum seviyeye düşürdük." değerlendirmelerinde bulundu.



- "Türkiye olarak bizim 2023’te turist başına gelir hedefimiz bin doları yakalamak"



ICVB'nin çalışmaları neticesinde bu sıkıntılı süreçte İstanbul'un büyük ve prestijli kongrelere ev sahipliği yapmayı başardığını anlatan Avdagiç, şunları kaydetti:



"Örneğin geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Petrol Kongresi’ne 5 bin kişi, Dünya Beyin Cerrahisi Kongresi’ne 2 bin 100 ve Dünya Arıcılık Kongresi’ne ise 8 bin kişi katılmıştır. Bu yıl da İstanbul'umuz geniş katılımlı kongrelere ev sahipliği yapmaya devam etti. Dünya Girişimcilik Kongresi’ne 10 bin, Uluslararası Haritacılar Federasyonu Dünya Kongresi’ne 2 bin 500 ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresi’ne ise 2 bin 900 kongre delegesi iştirak etti. Önümüzdeki yıllara baktığımızda ise 2019 ve 2020 yılları için Gastroentoroloji Kongresi’ne 6 bin, Perinatal Tıp Kongresi’ne 3 bin 200, Uluslararası Coğrafya Kongresi’ne ise 2 bin 900 delege gelmesini bekliyoruz. Biz, 2018’den 2023’e kadar olan süreçte çok daha olumlu neticeler alacağımıza, büyük kongrelere ev sahipliği yapacağımıza yürekten inanıyoruz. Neden kongre turizmini yaygınlaştırmak ve İstanbul’u kongre turizminin merkezi yapmak istiyoruz? Biliyorsunuz, dünya turizm gelirleri içinde kongre ve toplantı sektörü, yüzde 30’luk bir paya sahiptir. Ayrıca kongrelere katılan delegelerin alım güçleri, normal turistten 4-5 kat daha fazladır. Bu gerçeği şu şekilde örneklemek isterim: 2018 yılının ilk yarısında Türkiye’ye gelen her turist ortalama 636 dolar harcadı. Biliyorsunuz, Türkiye olarak bizim 2023’te turist başına gelir hedefimiz ise bin doları yakalamak. Bu gelir hedefine ulaşmamız ise kongre turizminde yapacağımız atakla mümkündür."

Avdagiç, bu nedenle şimdi atak sırasının kongre turizminde olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu noktada tüm zamanların turizm rekorlarını kırarak başladığımız 2018 yılı, bana göre, geleceğe yönelik umutlarımızı tazeleyen önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemeçte ICVB olarak bizim nihaî hedefimiz de İstanbul’u dünya kongre şehirleri sıralamasında ilk 10’da tutup hızla yukarıya doğru taşımaktır. Bizim İstanbul için öngördüğümüz büyük hedefe ulaşmamız için rektörlerimizin, akademisyenlerimizin ciddi desteğine ihtiyacımız var. Biliniz ki İstanbul adına yürütülen tüm kongre adaylık çalışmalarında, bu alandaki tecrübe ve bilgi birikimimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Eminim ki, İstanbul'un Kongre Elçileri olan sizlerle başlatacağımız kongre turizmi seferberliğinin önümüzdeki yıllarda daha da güçlenecek, büyük sayısal rekorlara imza atacaktır."

İstanbul Vali Yardımcısı Gültekin de konuşmasında İstanbul'un kongreler şehri olması için konulan hedeflerin her aşamasında katkı sağlayacaklarını belirterek, "Neyi daha iyi yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. İstanbul'un yeni havalimanının kongreler için de ulaşım konusunda büyük avantaj olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB Genel Sekreteri Baraçlı ise kongrelerin İstanbul'un turizmi için büyük önemi olduğunu vurgulayarak, "İstanbul'un bir çekim merkezi olması için sorunlarını saptayıp stratejik planlar yapıyoruz. Üniversiteleri de yaratıcı çalışmaları açısından destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Derneği Avrupa Direktörü Elif Balcı Fisunoğlu'nun konuşmasının ardından önümüzdeki dönemde İstanbul'a önemli kongreler kazandıran kurumların temsilcilerine plaket sunuldu. 2021 yılında sağlık alanında dünyanın önemli isimlerinin katılacağı kongre için Dünya Tıbbı Hukuk Derneği Saymanı Prof. Dr. Berna Arda'ya plaketi İTO ve ICVB Başkanı Avdagiç tarafından takdim edildi.

2016 yılında Belgrad'da düzenlenen kongrede Almanya'ya karşı yarışarak 24. Uluslararası Bizans Çalışmaları Kongresi'nin 2021'de İstanbul'da düzenlenecek olmasını sağlayan Türk Tarih Kurumu Bizans/ Doğu Roma İncelemeleri Ulusal Komite Başkanı Prof. Dr. Melek Delilbaşı'na ödülü İstanbul Vali Yardımcısı Gültekin tarafından verildi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki de sektörünün en önemli kongrelerinden biri olan CICE Kongresi’nin 2020 yılında İstanbul'da gerçekleşmesini sağlayacağı için İBB Genel Sekreteri Baraçlı tarafından plaketle ödüllendirildi. Uluslararası Haritacılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Ercan'a da Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen kongre için plaketi Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent Kırcan tarafından sunuldu.





