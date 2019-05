İstanbul'un yeni “cruise limanı“ için hedef 2021

FOÇA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da yeni cruise limanının Yenikapı'da inşa edileceğini belirterek "Yıl sonuna kadar Ulaştırma Bakanlığımız ihaleye çıkacak. Orası en az 5-6 cruise gemisini aynı anda alabilecek kapasiteye sahip." dedi.

Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden inşa edilen Foça Alaca Cami'nin açılışı dolayısıyla bulunduğu Bosna Hersek'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Ersoy, Osmanlı tebaasına ait bölgelerin tamamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü olarak yatırım yaptıklarını, 6 ülkede toplam 49 proje sürdürdüklerini belirtti.

Bosna Hersek'te 150 milyon liralık yatırımlarının bulunduğunu ifade eden Ersoy, TİKA'nın Bosna Hersek'te 850 projeyi sonuçlandırdığını, Yunus Emre Enstitüsünün de yaklaşık 8 bin kişiye Türkçe eğitimi verdiğini söyledi.

Ersoy, bölgede imar ve restorasyon projelerinin yanında gıda yardımı da yapıldığını, Bosna Hersek'te 39 bin, Balkan coğrafyasındaki 6 ülkede toplam 159 bin yardım paketinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlattı.

Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ramazan dolayısıyla bu ülkelerde yaklaşık 20 bin ramazan paketi daha dağıtacağını bildirdi.

- "Turist trafiği karşılıklı olarak artıyor"

Türkiye'den Bosna Hersek'e giden turist sayısının artması için neler yapıldığının sorulması üzerine Ersoy, Türk Hava Yollarının yanı sıra özel hava yollarının da Saraybosna'ya seferler düzenlediğini söyledi.

Osmanlı ve Türk eserleri restore edildikçe, turist sayısının da arttığını dile getiren Ersoy, "Bosna'dan Türkiye'ye de ziyaretler var. Geçen sene 85-90 bin civarında Bosna'dan ziyaretçi aldık. Ortalama her yıl yüzde 30-35 civarında ziyaretçi sayısı artıyor. Hem iki ülkenin Müslüman olması hem de bizle olan tarihi bağları sayesinde, biz restorasyonları tamamladıkça karşılıklı olarak bu trafik de artıyor." diye konuştu.

Ersoy, korunmuş doğası ve tescilli yapılarıyla Bosna Hersek'in turizm potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekerek bu ülkede turizmin tabana yayılması için TİKA tarafından "sokak sağlıklaştırılması projesi" başlatıldığını bildirdi.

"Geçen geldiğimde turizm desteği istemişlerdi. Biz de onlardan bir sokak talep ettik. Buraları projelendirip kendilerine destek olacağız." diyen Ersoy, projeyi sene sonunda tamamlamayı öngördüklerini kaydetti.

- "Ciddi bir tepki gördü"

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Banja Luka'da restore ettiği bir caminin üzerine Sırplar tarafından bazı yazılar yazıldığının hatırlatılması üzerine Ersoy, "Belli bir kesimin yaptığı bir şey, genele yormamak lazım. Bölgede üst düzeyde söz sahibi kişilerden çok ciddi tepki aldı, eleştiri konusu oldu. Bu açıdan bakarsanız da sevindirici. Her zaman böyle uç tipler çıkacaktır. Önemli olan toplumun buna nasıl tepki verdiğidir. Bu da ciddi bir tepki gördü." ifadelerini kullandı.

Savakin Adası'ndaki yatırımların son durumuyla ilgili soruyu Ersoy, "Bir kesinti olmadan devam ediyor. Bölgedeki gelişmeleri de izliyoruz." diye yanıtladı.

Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sağlık sorunu bulunan muhtaç durumdaki Bosnalılara, Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi imkanı sağlanması kapsamında ilk etapta 167 hastanın tedavi edildiğini bildirdi.

- "Turist başına gecelik gelir 65 dolara çıktı"

Turizm verilerine ilişkin bir soru üzerine Ersoy, ilk 3 aylık verilere göre turist ve gelirlerde artış olduğunu vurgulayarak "Bu sene için koymuş olduğumuz 50 milyon turist, 35 milyar dolardan fazla geliri elde edeceğiz gibi gözüküyor. İlerleyen 3 aylarda bu rakamların daha olumlu gelişeceğini görüyoruz." diye konuştu.

Ersoy, turist başına gelirden ziyade turist başına gecelik gelirin önemli olduğuna işaret ederek bunun artmaya devam ettiği ve 63 dolardan 65 doların üzerine çıktığı bilgisini paylaştı.

İran'dan gelen turist sayısında ülkenin maruz kaldığı ambargodan ötürü düşüş yaşandığını dile getiren Ersoy, buna karşılık Batı'dan gelen turist sayısında ciddi artışlar olduğunu bildirdi. Ersoy, yıl sonuna kadar hedeflerin aşılacağını düşündüğünü söyledi.

- "Güneş balçıkla sıvanmaz"

Suudi Arabistan'ın, "Türkiye'ye giden vatandaşlarının kaybolduğu" yönünde kara propaganda yaptığının hatırlatılması üzerine Ersoy, bu iddianın doğru olmadığını, bu propagandayla Türkiye'nin turizm gelirlerinin azalmasının amaçlandığını belirtti.

"Çok önemli değil. Sosyal medya diye bir şey var. Sosyal medyada halk gerçekleri görüyor." ifadelerini kullanan Ersoy, Körfez ülkelerinden gelen turist sayısının her ay arttığını vurguladı.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Biz bunu ay ay, hafta hafta, gün gün gözlemliyoruz. Körfez ülkelerinden geçen seneye oranla ciddi bir sayı alacağız. Pozitif eğilim devam ediyor. Hem Batı'dan hem Körfez ülkelerinden çok fazla yatırımcı geliyor. Açacağımız turizm alanlarına yatırım yapmak, ileriye dönük projeksiyonlarımızı görmek istiyorlar. Yabancıların yatırım iştahının turizm konusunda artıyor olması, Türkiye'nin turizmde geleceğinin pozitif olacağının göstergesi."

Ersoy, bu tür kara propagandaların önlenmesi için sosyal medyayı etkili şekilde kullandıklarını belirterek "Onların sosyal medyada etkili insanlarını Türkiye'ye davet ediyoruz. Onların ağzından, onların yazdıklarıyla propaganda yapmak istiyoruz. Sonuçta güneş balçıkla sıvanmaz. Benim için rahat." dedi.

- Galataport'un açılış tarihi Mayıs 2020

Galataport'taki liman inşaatının ne zaman sona ereceğine ilişkin soru üzerine Ersoy, "Yatırımcı firmayla düzenli olarak konuşuyoruz. Mayıs 2020 tarihinde açmayı taahhüt ediyorlar." diye konuştu.

Ersoy, Galataport'un üç cruise gemisi alabileceğini, bunun gelecek yıllarda yeterli olmayacağını dile getirdi.

Turizmdeki büyümeyi göz önünde bulundurarak yeni bir liman inşaatına başlamak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile mutabakata vardıklarını vurgulayan Ersoy, "Yıl sonuna kadar Ulaştırma Bakanlığımız ihaleye çıkacak. Yenikapı civarında olacak. Orası en az 5-6 cruise gemisini aynı anda alabilecek kapasiteye sahip. 2019 sonuna kadar ihalesini tamamlayabilirsek 2021 sezonuna yetişebilecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye turizminin generalleri olacaklar"

Ersoy, turizm meslek lisesi öğrencilerinin otellerde eğitim görmesine imkan veren protokolün bir benzerini YÖK ile yapacaklarını belirterek turizm yüksekokulu öğrencilerinin özellikle gastronomi eğitimi veren üniversitelere yönlendirileceğini söyledi.

Başarılı öğrencilere burs da sağlanacağını ifade eden Ersoy, "Üniversite mezunu olan öğrenciler de Türkiye turizminin geleceğinin generalleri olacak, yani genel müdürleri olacaklar. 2030'dan sonra tüm dünyaya Türk genel müdür ihracına başlamayı hedefliyoruz, turizmin popüler olduğu noktalarda Türk genel müdür istihdam edilmesini istiyoruz." dedi.

Ersoy, böylece hem Türkiye turizminin tanıtılacağını hem de uluslararası insan kaynağının, bu kişilerin referansıyla Türkiye'ye yönlendirileceğini kaydetti.

- Vakıflardan Balkanlar'da 3 yeni proje

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da TİKA'nın ülkedeki hayvancılığı geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek meslek edindirmeye ve üretime dönük projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Çam, TİKA'nın ayrıca pilot bölgelerde küçük yatırımcıların turizm tesisleri kurmasına yönelik çalışmalar başlattığını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de Balkanlar'da ecdat yadigarı eserlerin restorasyonu kapsamında bitirilen proje sayısının 7'ye ulaştığını, bu senenin yatırım programına üç projenin daha alındığını belirtti.

Bölgede sürdürülen gıda yardımlarının yanı sıra muhtaç durumdaki Bosnalılara Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi imkanı sağlandığını anlatan Ertem, Türkiye'de okuyan Bosnalı çocuklara burs verdiklerini kaydetti.