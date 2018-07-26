İstanbul Yeni Havalimanı ticari alanlarına yoğun ilgi sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı'nda Türkiye'nin önde gelen yaklaşık 100 perakende şirketinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla "İGA Perakende Günü" düzenlendi.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 100'e yakın havayolu şirketinin yer alacağı, 300 farklı destinasyona uçuş imkanının bulunacağı İstanbul Yeni Havalimanı, mağazacılığın da yeni merkezi olacak. Hizmete açıldığında Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olmaya hazırlanan havalimanında ticari anlaşmalar devam ediyor.

İstanbul Yeni Havalimanı, teknolojiden kozmetiğe, giyimden dekorasyona, lüks tüketimden yeme-içme alanlarına kadar geniş yelpazede hizmet veren Türkiye'nin önde gelen 100'e yakın perakende şirketini ve şirketlerin üst düzey yöneticilerini "İGA Perakende Günü"nde ağırladı.

Bir alışveriş merkezinin sahip olduğu tüm perakende çeşitliliğini ve marka karmasını bünyesinde barındıracak İstanbul Yeni Havalimanı, pek çok alışveriş mekanı ve havalimanından farklı olarak, yolculara 7 gün 24 saat kesintisiz ve kusursuz bir yolcu deneyimi yaşatacak. Havalimanı, farklı alışveriş, yeme-içme opsiyonları ve etkinlik alanları ile yolcuların uçuştan en az 4 saat önce gelip aileleri ile iyi vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı olma niteliğine sahip olacak.





- "Havalimanımız, Türk marka ve ürünlerin tanıtılması için fırsat sunacak"





Etkinlikte konuşan İGA Havalimanı İşletmesi Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar, tüm dünyanın gıptayla takip ettiği İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına 100 günden daha kısa bir süre kaldığını belirterek, inşaat sürecinin hızla devam ettiğini bildirdi.

Etkinlikle, Türkiye'nin en büyük perakende şirketlerinin buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını aktaran Başar, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gelinen son noktayı yerinde görmelerini istediklerini kaydetti.

Başar, en önemli önceliklerinin, yolcu konforunu ve alışveriş deneyimini kusursuz hale getirmek olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için de hem Türkiye'nin hem dünyanın en büyük perakende markaları ile iş birlikleri geliştiriyor; ticari anlaşmalar yapıyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı sayesinde, Türkiye'den dünyaya geniş bir kapı açılacak. Buradan hareketle havalimanının, Türk ürünleri ve markalarının tanıtılması için de en önemli platformlardan biri haline geleceğini söyleyebiliriz. Uluslararası markaların yanı sıra Türkiye'nin kahraman markaları da havalimanımızda yerini alarak ülkemizin tanıtımına katkıda bulunacak. Markalar, terminal mağazası ile fuar etkisini yaşayacaklar ve uluslararası iş birliği fırsatları ile markalarını dünyaya tanıtma imkanına sahip olacak. Biz, markaların karşısına hayatlarında her zaman çıkmayacak bir fırsat sunuyoruz. Havalimanında açacakları bir mağazayla dünyanın pek çok farklı ülkesinde mağaza açmış gibi ürünlerini farklı milletlerden milyonlarca insana sunma imkanına sahip olacaklar."



