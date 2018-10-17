İstanbul Yeni Havalimanı'nda 3 bin kişilik ORAT denemesi tamamlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı'nda 29 Ekim'deki açılış öncesi Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT) denemelerinin sonuncusu yapıldı.

İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın tek çatı altındaki en büyük havalimanı İstanbul Yeni Havalimanı'nda 29 Ekim'deki açılış öncesi ORAT denemelerinin sonuncusu yapıldı. "Kusursuz" bir operasyon süreci için 3 bin kişiyle yapılan deneme operasyonunda 3 THY uçağı kullanıldı.

Bir havalimanının operasyona başlamadan önceki en önemli unsurlarından sayılan ORAT süreci, İstanbul Yeni Havalimanı'nda tüm hızıyla devam ediyor.

Mart 2018'den başlayarak 7 ay devam eden ve eylül sonunda tamamlanan eğitimler sonrası ORAT'ın geniş kapsamlı deneme operasyonuna başlandı. İlk denemede bin kişi, ikinci denemede ise 3 bin kişi, İstanbul'a inen ya da İstanbul dışına gidecek yolcu rolü yaptı ve havalimanının operasyon akışı denendi.

Dün gerçekleşen 3 bin kişilik ikinci deneme için THY'ye ait bir geniş gövde (A330) ve 2 adet 738 olmak üzere toplam 3 adet uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı. Deneme, havalimanındaki operasyon sürecinde yer alacak paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık 2 bine yakın personelin katılımı ve 9 bin bagajla başarı ile gerçekleştirildi. Bu deneme, 29 Ekim'deki açılış öncesindeki son deneme oldu.

Kopenhag ve Incheon Havalimanları'ndan uzmanla birlikte iki yılı aşkın süredir devam eden ORAT çalışmaları kapsamında eylül ayındaki ilk denemede bin sahte yolcu, 2 bin bagaj, 2 adet gerçek uçak, 50 yer hizmet ekipmanı kullanılmıştı.

