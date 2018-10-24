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İstanbul Yeni Havalimanı’nda otopark 2 ay ücretsiz

- İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçlarıyla gelen yolcular 30 Aralık'a kadar havalimanı otoparkından ücretsizolarak faydalanabilecek

İstanbul Yeni Havalimanı’nda otopark 2 ay ücretsiz
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanacak.

İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyanın ve Türkiye’nin merakla beklediği İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına bir haftadan az bir süre kaldı.

İlk yolcularını karşılamayı heyecanla bekleyen İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle (30 Aralık 2018'e kadar) havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Taksi kullanarak şehir merkezine gitmek isteyen yolcular ise havalimanı için çalışacak taksilerle şehir merkezine ulaşabilecekler.


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İGA Havalimanı İşletmesiİstanbul Yeni Havaliman
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