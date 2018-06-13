İstanbul Yeni Havalimanı'nın son reklam filmi yayınlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı'nda gelinen son durum "Havacılık sektöründe kuralları yeniden koyuyoruz” teması ile yayınlanan yeni reklam filmiyle gösterildi.

İGA'nın açıklamasına göre, Türkiye tarihinden önemli isimlere yer verilen reklam filminde, havalimanının havacılık sektöründe kuralları yeniden yazdığına vurgu yapılıyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nın temel atma töreninden günümüze kadar geçen 3,5 yıllık görüntülerin hızlandırılmış olarak verildiği reklam filmi, "Sahi, dünyada kuralları kim koyuyor?" söylemiyle Türk insanının çalışkanlığına vurgu yapılıyor.

Reklam filminde, Osmanlı'dan Cumhuriyet tarihine ve bugüne kadar gelen unutulmaz anlar ve kişiler, başarıları ile ön plana çıkarılıyor.





- 75 kişilik teknik ekip ve 150 kişilik oyuncu kadrosu





"Bir insan kendi ağırlığının üç katından fazlasını kaldıramaz demişlerdi" söylemiyle Milli Halterci Naim Süleymanoğlu, "Dünyanın uzak dediği yerden çıkan bir çocuk bilimde kuralları değiştiremezdi" ifadesiyle Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, "Gemiler sadece suda gider" söylemiyle Fatih Sultan Mehmet, "Tüm umudunu yitirmiş bir ülke küllerinden doğup da tüm dünyaya kafa tutamazdı" söylemiyle Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, "Başkalarının koyduğu kuralları hiçbir zaman kabul etmedik" söylemiyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vurgu yapılıyor.

İlk olarak İGA’nın tüm sosyal medya mecralarında gösterilmeye başlanan reklam filmi, hemen ardından ulusal televizyon kanallarında ve diğer online mecralarda da yayına girdi.Sinefekt’in prodüksiyonunu üstlendiği filmin çekimi için fotoğraf ekibi de dahil 75 kişilik teknik ekip ve 150 kişilik oyuncu kadrosu görev aldı.

Reklam filminde aynı zamanda İGA çalışanları da yer aldı. İstanbul Yeni Havalimanı proje sahasında terminal içi ve apron sahalarının yanı sıra Uğur İçbak tarafından havadan helikopter ile gerçekleştirilen çekimler yaklaşık 5 günde tamamlandı.Reklam filmininın sesi, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uraz Kaygılaroğlu olurken müziğini ise Oğuz Kaplangı besteledi.