İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri, İTO kurulları ve personeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma programına katıldı.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ve Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç başkanlığındaki heyet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüş ve anma törenine katılarak Türk bayraklarıyla Kısıklı'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki resmi tören alanına yürüdü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, "15 Temmuz, hain darbecilere geçit vermeyen bir milletin hürriyet ve demokrasi zaferidir. İş dünyası olarak sürekli teyakkuz halindeyiz ve iki kat daha dikkatliyiz. Artık tanklara karşı çelikten gövdesini siper etmiş bir halk, daima nöbette bir iş dünyası var." değerlendirmesinde bulundu.

İTO Meclisi ve Meslek Komitelerinin katılımıyla ikinci kez gerçekleştirilen bu demokrasi yürüyüşünün ve tutulan demokrasi nöbetinin son derece anlamlı olduğunu belirten Avdagiç, bu yürüyüşle "Her günü 15 Temmuz, her yeri Şehitler Köprüsü bildiklerini", bu anlayışı yaygınlaştırdıklarını bildirdi.

Avdagiç, 20. yüzyılın başında büyük bir milli mücadele veren Türk milletinin 21. yüzyılın başında da benzer bir mücadele vererek, istiklalini ve istikbalini güvence altına aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da imanını vatan sevdasıyla, cesaretini aklıyla harman etmiş bu millet bir destan yazdı. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük liderlik, yeni ve güçlü Türkiye'nin başlangıcı olmuştur. O gece Türkiye, şehitlerimizin öncülüğünde yeni ve aydınlık bir güne ulaşmıştır.

15 Temmuz'un zifiri karanlığı, Milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde 16 Temmuz sabahının aydınlığına dönüşmüştür. Buradan bir kez daha haykırıyoruz ki; 15 Temmuz hain darbecilere geçit vermeyen bir milletin hürriyet ve demokrasi zaferidir. 15 Temmuz, bir liderin duruşuyla yüreklenen milyonların hürriyet aşkıdır. 15 Temmuz'un ikinci yılında, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyoruz."

Açıklamada ayrıca İTO'nun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, kahramanların ve tüm şehitlerin aziz hatıralarını, sosyal medyada yayımladığı kısa film ile yad ettiği ifade edildi.