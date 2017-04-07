İstanbul'da 18 milyon gümrük kaçağı hap ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Limanı'na gelen bir konteynerde yaptıkları aramada uyuşturucu etkisi de olduğu belirtilen 18 milyon 450 bin adet gümrük kaçağı hap ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan'dan Tunus'a gitmek üzere Ambarlı Limanına gelen, nihai varış ülkesi Libya olan buzdolabı taşıyan konteyner, risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada, buzdolabı kolilerinin arkasına gizlenmiş 369 kolide 18 milyon 450 bin adet Tramadol cinsi ağrı kesici hap ele geçirildi. Uyuşturucu etkisi de olduğu belirtilen hapların piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon 70 bin lira olduğu bildirildi.

Açıklamada, miktarın Gümrük Muhafaza ekiplerince bugüne kadar yapılan en büyük Tramadol cinsi hap ele geçirilmesi olduğu kaydedildi.

Daha önce Katar ve Hindistan'dan İstanbul'a iniş yapan uçaklardaki yolcu bagajlarının gümrük kontrolü esnasında yüklü miktarda Tramadol tespit edilmiş, ayrıca Suriye ile İran sınırını oluşturan Öncüpınar ve Esendere sınır kapılarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle durdurulan tırlardaki aramalarda uyuşturucu maddeyle birlikte çeşitli miktarlarda Tramadol ele geçirilmişti.

Olayın bağlantılarının ortaya çıkartılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

- "Son sistem araçlarla takip yapıyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin görüşlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadeleye çok önem veriyoruz. Bu kapsamda uyuşturucu ve kaçak sigara konusunda gümrük kapılarında her türlü teknolojik cihazları kullanıyoruz ve son sistem araçlarla takip yapıyoruz. Özellikle çalışan personelin tecrübe ve titizliğiyle, önemli miktarda kaçak sigara yakalandı. Bundan sonra da daha dikkatli davranarak uyuşturucu, kaçak ve taklit ürünler, vergisi ödenmeden yurt içine sokulan ürünleri önleme noktasında arkadaşlarımız, gereken titizliği daha fazla göstererek bu noktada kapılarımızı emin hale getirecek."



