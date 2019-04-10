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İstanbul'da 2 bin 560 kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

- Muratbey Gümrük Müdürlüğü denetimindeki bir antrepodaki araçta kaçak 2 bin 560 oto yedek parçası bulundu

İstanbul'da 2 bin 560 kaçak oto yedek parçası ele geçirildi
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ANKARA (AA) - İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 560 oto yedek parçası ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Muratbey Gümrük Müdürlüğü denetiminde bulunan bir antrepodaki şüpheli aracın dış kontrolünde, araca tatbik edilen gümrük güvenlik mührünün sağlam olduğunun ancak mührün bulunduğu halatın kesilerek kaçak eşyayı yüklemek suretiyle tekrar yapıştırıldığının anlaşıldığı" belirtildi.

İnceleme sonucunda kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen, muhtelif markalara ait yaklaşık 1 milyon 766 bin lira değerinde 2 bin 560 oto yedek parçasının ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat MüdürlüğüMuratbey Gümrük Müdürlüğü
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