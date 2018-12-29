"İstanbul'da da Türkiye'de de radyo kapanmayacak"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Yusuf Gürsoy, RTÜK Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesindeki uygulamalardan veya başka nedenlerden dolayı İstanbul'da da Türkiye'de de radyo kapanmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Herhangi bir tedirginlik ya da endişeye mahal yok." dedi.

Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Aralık Pazar günü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandığını anımsatarak, yayıncılar arasında ciddi endişeye neden olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın katılımıyla 27 Aralık Perşembe günü verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürsoy, şunları kaydetti:

"RTÜK Başkanımızın 'ihaleye çıkmayacaktık, ihale yapma gibi niyetimiz yok, bu tamamen Danıştay tarafından 2013 yılında iptal edilen yönetmelik yerine ikame etmemiz gereken rutin çalışma' şeklinde sözleri oldu. Bütün yayın kuruluşlarının kullandıkları mevcut frekanslarının tahsis edilmesi konusu Çamlıca Kulesi'nden yola çıkılarak uygulanmaya başlanacak. Çamlıca Kulesi için çok teşekkür ediyoruz. Çamlıca Kulesi yayıncıların önemli sorunlarını çözmekle beraber Türkiye ve İstanbul için önemli bir proje olacak. Kapasite problemi proje başladığından beri devam ediyor. Bakan Yardımcımız dün gerçekleştirdiğimiz toplantıda '100 radyo için çalışmalara başladık, bütçe ayırdık' dedi. Mart, nisan ayı gibi testlere başlanacak. Çamlıca Kulesi'ndeki kapasite problemi böylelikle çözülecek."





- "Çamlıca Kulesi için Kayışdağı'nda yedek verici sistemi kurulacak"





Gürsoy, Çamlıca Kulesi'nden yayın yapan radyolarla ilgili olarak Kayışdağı'nda yedekleme sistemi oluşturulacağını aktararak, "15 Temmuz'da darbe girişimi yaşadık. Burada darbecilerin ilk hedefi Gölbaşı Türksat Yer Uydu İstasyonu idi. Bununla Türkiye'deki medya haberleşmesini tamamen ortadan kaldırmak istediler. Biz o zaman karasal yayıncılığın ne kadar önemli olduğunu vurguladık." dedi.

Çamlıca Kulesi'nde de bütün yayınların toplanmasının birçok risk oluşturduğunu vurgulayan Gürsoy, "Enerji, teknik, doğal afet ya da saldırı durumunda sistemin zarar görme riskini ortadan kaldıracak Kayışdağı'nda yedek verici sistemi kurulacak." diye konuştu.





- "İstanbul'da da Türkiye'de de radyo kapanması söz konusu değil"





Gürsoy, İstanbul'da 50 radyonun kapatılacağı haberlerine değinerek, "Yönetmelik çerçevesindeki uygulamalardan veya başka nedenlerden dolayı İstanbul'da da Türkiye'de de radyo kapanması söz konusu değil. Herhangi bir tedirginlik ya da endişeye mahal yok. 2019 ile ilgili radyo yayıncılara vereceğimiz en güzel haber bu." değerlendirmesinde bulundu.

Gürsoy, bu konunun herkes için adil, sürdürülebilir, uygulanabilir çözüme kavuşturulması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.





- "Haziran, temmuz ayı gibi Çamlıca Kulesi faaliyete geçecek"





Yusuf Gürsoy, radyo frekanslarındaki karışıklıklara da işaret ederek, "Çamlıca'da 36 radyo kulesi var. Her kulenin yönetimi farklı. Şimdi Çamlıca Kulesi'nde tek kule, tek yönetim ve tek standart olacak. Bu açıdan İstanbullular mart, nisan ayında test yayınlarına başlayıp 2019'un yaz aylarında, haziran, temmuz ayı gibi Çamlıca Kulesi faaliyete geçtiğinde İstanbullular pırıl pırıl yayınların olduğu, hiçbir radyonun kapanmadığı bir yayıncılık rejimine kavuşmuş olacak." şeklinde konuştu.

Radyo frekansı tahsisine yıllık yayın izin formülü üzerine çalışıldığını aktaran Gürsoy, radyoların kullandıkları frekansların 10 yıllık yayın izin bedeli karşılığında tahsis edilmesindeki önerdiklerini, bunun değerlendirmeye alındığını ancak 10 yıllık bedelin az bulunduğunu, bununla ilgili çalışma yapılacağının belirtildiğini söyledi.



