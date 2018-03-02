İstanbul’da güçlü geri dönüş sinyali..

Konaklama sektöründe geçen yılın son çeyreğinden itibaren başlayan doluluklardaki artışın ardından fiyatlarda da yılın ilk ayında umut veren yükseliş başladı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Ocak 2018’de Türkiye otellerinde ortalama doluluk oranlarını ve fiyatları açıkladı. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel evsahipliğinde gerçekleştirilen turizm sektörü ‘Geleneksel Buluşması’nda konuşan Başkan Bayındır, Türkiye'nin Ocak 2018 ortalama otel doluluklarının 2017 yılının aynı dönemine yüzde 28.6 artarak yüzde 60.6 olduğunu söyledi. Geniş katılıma sahne olan toplantıda Bayındır’ın yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk ayında turizmde dolulukların ve fiyatların sayri şöyle gerçekleşti:

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı ‘Ocak 2018 Ülke Performans Raporu’na göre, Ocak 2017’de bu oran yüzde 47.1 olmuştu. Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranını Türkiye kaydetti. Ocak 2018’de ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 60.1 Euro olarak 2017'ye göre yüzde 10.4 artış gösterdi. Ocak 2017’de bu rakam 54.5 Euro olarak gerçekleşmişti. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 42.1 artış yaşandı ve 36.5 Euro olarak ölçüldü. Ocak 2017’de bu rakam 25.6 Euro olmuştu.



İstanbul ortalamanın üzerinde

Türkiye’nin marka şehri İstanbul’da hem doluluklardaki hem fiyatlardaki yükseliş Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. İstanbul’da Ocak 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43.5 artarak yüzde 65.2 olarak gerçekleşti. Ocak 2017’de bu oran yüzde yüzde 45.4 olarak kaydedilmişti. Avrupa’da Ocak 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon yüzde 43.5’lik artış oranı ile İstanbul oldu. İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 72.5 Euro olarak, 2017'ye göre yüzde 11.5’lik bir artış gösterdi. Ocak 2017’de bu rakam 65.1 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 59.9'luk bir artış gerçekleşti ve 47.2 Euro olarak ölçüldü. Ocak 2017’de bu rakam 29.5 Euro olmuştu.



Antalya’da fiyatlar düştü

Türkiye ortalaması ve İstanbul’da fiyatlar yükselirken, Antalya’da oda fiyatları düşüş kaydetti.

Antalya’da Ocak 2017’de bu oran yüzde 50 olan ortalama doluluk Ocak 2018 yüzde 9.3 artarak yüzde 54.6 olarak karşımıza çıktı. Ortalama günlük satılan oda bedeli de geçen yılın aynı dönemindeki 44.9 Euro’dan 43.7 Euro’ya düştü. Ortalama oda bedeli yüzde 2.6 geriledi. Ocak 2017’de bu rakam 44.9 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 6.4'lük bir artış yaşandı ve 23.9 Euro olarak ölçüldü. Bu rakam Ocak 2017’de 22.4 Euro olmuştu.



Bulutlar dağıldı ama…

TÜROB Başkanı Bayındır, konuşmasında turizm sektöründe 2018 yılı beklentilerine de değindi. 2018 yılı için özellikle ana turizm pazarlarından olumlu işaretler geldiğini belirten Bayındır, şunları söyledi: “2017 yılında ülkemize gelen 32.4 milyon yabancı ziyaretçi, sektörümüz açısından mutluluk verici olsa da sorunlarımızın çözülmeye başladığı anlamına gelmiyor. Kaç kişinin gelip gittiğinden çok, ne kadar gelirin elde kaldığı önemlidir. Bulutlar dağıldı ama güneş henüz hâlâ içimizi ısıtmıyor. Her şeye rağmen 2018 yılında ana pazarlarımızda umut veren gelişmeler olduğunu görüyoruz.”



İlk işaretler olumlu

Özellikle Avrupa pazarlarından gelen işaretlerin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Bayındır, “2018 yılı başında katıldığımız Hollanda ve İspanya fuarlarında Avrupa pazarı için olumlu sinyaller aldık. Gelecek hafta Berlin Fuarı’nda Almanya ile ilgili beklentileri de göreceğiz. Ancak bu pazarla ilgili ön rezervasyonlar da olumlu görünüyor. Bu yıl Avrupa pazarlarımızda kısmi olarak iyileşme bekliyoruz. Son iki yılda oldukça ivme kazanan İran, 2018 yılında da temel kaynak pazarlarımız arasında yer alacak. Avrupa, Ortadoğu ve İran pazarlarının yanı sıra, TÜROB olarak özellikle Asya, Güney Amerika ve Balkanlar bu yıl ağırlık vereceğimiz pazarlar olacak. Ne kadar çok ülkeye, ne kadar çok kıtaya, ne kadar çok insana, aynı çeşitlilikteki ürün ile ulaşabilirsek, dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemiz o kadar az olur. Türkiye’nin mutlaka Hindistan, Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerine açılması lazım” diye konuştu.

