İstanbul'da günlük kiralık evlere ceza yağdı

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Son yıllarda sayısı hızla yükselen günlük ve saatlik ev kiralamaya yönelik denetimler artarken, gayri resmi günlük kiralık yerlere kesilen para cezası sadece İstanbul'da bu yılın 7,5 ayında 10 milyon lirayı geçti.

Güvenlik sorunlarına yol açabildiği gerekçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aldığı tedbirlerin ardından bir süre önce Maliye Bakanlığı'nın kiralamalarda belge zorunluluğu getirmesiyle sistemin, illegal faaliyetler için kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde yılbaşından 15 Ağustos'a kadar 10 milyon lirayı aşkın idari para cezası kesilirken, bin 683 yer de mühürlendi. En çok işlem yapılan ilçeler Fatih, Esenyurt ve Beyoğlu olarak sıralandı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük kiralık evlerin denetimi için müdürlük koordinatörlüğünde İstanbul'un 39 ilçesinin kaymakamlık ve belediyeleri ile denetim komisyonları oluşturduklarını bildirdi.

Yılmaz, kendilerine gelen şikayetler, internet siteleri üzerinden yapılan taramalar ve gelen ihbarlar üzerine gayri resmi günübirlik kiralanan yerler hakkında denetim ve baskınların hızla yapıldığını, yasal işlemlerin başlatıldığını anlattı.