İstanbul'da jeotermal saha ihaleleri

ANKARA (AA) - İstanbul'daki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı sahalar ihaleye çıkarıldı.

İstanbul Valiliğinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatları olan 6 saha, açık artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

İhaleler, 17 Temmuz Çarşamba İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.