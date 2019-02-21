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İstanbul'da kaçak kanser ilacı ele geçirildi

- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonda, yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerindeki 100 paket kanser ilacına el konuldu

İstanbul'da kaçak kanser ilacı ele geçirildi
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ANKARA (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde 100 paket kanser ilacı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, kanser hastalarının durumlarının suistimal edilerek yasa dışı yollarla yurda sokulan ilaçların fahiş fiyatlarla satıldığını belirledi.

Ekipler bu çerçevede, Milano Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir kişiyi, seyahat sıklığı, rotası ve diğer risk kriterleri çerçevesinde "şüpheli" olarak değerlendirdi.

Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra takibe alınan kişinin bagajında yoğunluk olduğu tespit edildi. Bagajda yapılan ayrıntılı aramada, gümrüklenmiş değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olan 11 farklı içerikte 100 paket kanser ilacı ele geçirildi.

İlaçlara el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gümrük MuhafazaKanser IlacıSabiha Gökçen
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