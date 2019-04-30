İstanbul’da pide fiyatına fahiş zam!

​Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesinin 2,5 liradan, İstanbul'da 350 gramlık pidenin 3 liradan satılacağını belirti. Pide fiyatına yüzde 16 zam yapıldı. İstanbul’da geçen yıl 275 gram Ramazan pidesi 2 TL’den satılıyordu.



​Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "İstanbul'da ekmek fiyatı değişikliği gündemimizde yok" dedi.



Yumurtalı ve susamlı pidenin kilogram fiyatı ise 10 lira oldu.



Halk ekmeğine zam yok



Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmeğe zam yapmama kararı aldı. Halk Ekmek, ekmeği 70 kuruştan satmaya devam edecek, ramazan pidesi ise 1 liradan satışa sunulacak.