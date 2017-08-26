ANKARA (AA) - İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Uluslararası Kargo İşleme Merkezinde, bir paketin içerisinde "pikeye emdirilmiş" 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kargo merkezinde kontroller sırasında dedektör köpeklerin paketlerden birine tepki vermesi üzerine inceleme yapıldı. Brezilya’dan İstanbul’da bir şahsa gönderildiği tespit edilen pakette şeffaf ambalaj içerisinde 1 nevresim takımı ve 2 adet pike bulundu.

Eşyaların arasına saklanmış herhangi bir madde bulunmadığından, uyuşturucunun kumaşlara emdirilmiş olabileceği şüphesi ile alınan numunelere uyuşturucu test kitiyle analiz yapıldı. Analiz sonucunda pikeden alınan numuneden kokain uyarısı alındı. Yapılan araştırmayla pikeye 1 kilogram kokain cinsi uyuşturucu maddenin emdirildiği tespit edildi.



Olay hakkında bilgilendirilen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine gümrük muhafaza ekiplerince operasyon başlatılarak Bahçelievler Kargo Dağıtım Merkezi takibe alındı. Gönderiyi almak üzere dağıtım merkezine gelen bir şahıs posta dağıtıcısı olduğunu beyan ederek paketi teslim almak istedi. Olaya karıştığı düşünülen şahsa paket teslim edilmedi ve ekipler bu kişiyi izlemeye aldı.

Bu arada gönderinin alıcısı şahıs beraberindeki bir kişiyle, paketi teslim almak üzere dağıtım merkezine başvurdu. Paket usulüne uygun olarak alıcısına teslim edildikten sonra dağıtım merkezini gözleyen gümrük muhafaza memurları gerçekleştirdikleri kimlik kontrolü sonrasında söz konusu iki kişiyi olay yerinde, izlemeye alınan şahsı da evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





